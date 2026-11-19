Rada Ministrów zatwierdziła jednolite zasady określania surowców strategicznych i krytycznych na Ukrainie.

Nowe podejście pozwoli ocenić, które zasoby naturalne mają największe znaczenie dla ukraińskiego przemysłu oraz w przypadku których z nich istnieje ryzyko niedoboru spowodowanego zakłóceniami w dostawach. Pomoże to określić zależność gospodarki od poszczególnych rodzajów surowców i na czas reagować na potencjalne zagrożenia.

Metodologia obejmuje rudy metali, surowce niemetaliczne o znaczeniu ogólnokrajowym oraz ich wartościowe składniki. Na jej podstawie będą tworzone wykazy surowców strategicznych i krytycznych, a także będzie przeprowadzana ocena ryzyka zakłóceń w dostawach zarówno samych surowców, jak i produktów ich przetworzenia.

Wyniki oceny zostaną wykorzystane do przygotowania działań, które pomogą zapobiegać niedoborom surowców i reagować na zakłócenia w dostawach. Jednolite zasady mają również uczynić bardziej zrozumiałymi kryteria, na podstawie których państwo będzie określać znaczenie poszczególnych zasobów.

„Dla przemysłu stabilne dostawy surowców to jeden z warunków nieprzerwanej pracy. Jednolita metodologia pomoże określić, od jakich zasobów zależy produkcja, oraz z wyprzedzeniem ocenić, gdzie zakłócenia w dostawach mogą mieć największe konsekwencje” – zaznaczył wiceminister Witalij Kindratiw.

Dla firm planujących inwestycje w wydobycie i przetwórstwo surowców mineralnych na Ukrainie metodologia ta ma ustanowić jasne zasady określania strategicznego i krytycznego znaczenia zasobów.

Informację tę przekazał dział prasowy Ministerstwa Gospodarki i Środowiska.

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