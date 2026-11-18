Na Ukrainie zatrzymano osobę podejrzaną o masowe wysyłanie wiadomości dotyczących podłożenia ładunków wybuchowych w szkołach, centrach handlowych i innych placówkach w kilku krajach europejskich.

„Wspólna grupa śledcza, w skład której wchodzą przedstawiciele organów władzy Czech, Ukrainy, Słowacji i Łotwy, przy wsparciu Eurojustu, zidentyfikowała podejrzanego w lipcu 2025 roku w Dnieprze. „Zarzuca się podejrzanemu, że co najmniej od 2024 roku wysyłał groźby dotyczące wybuchów do tysięcy szkół i innych instytucji w kilku krajach europejskich, korzystając z szeregu adresów e-mail oraz serwisu społecznościowego Telegram” – czytamy w komunikacie.

Zaznaczono, że zanim organy ścigania zdążyły przesłuchać podejrzanego, wyjechał on na Białoruś. Na początku września 2026 roku został zatrzymany po powrocie na Ukrainę.

Po zatrzymaniu, przy udziale funkcjonariuszy policji z Czech, Słowacji i Łotwy, przeprowadzono niezbędne czynności procesowe, w tym przesłuchanie podejrzanego i doręczenie mu dokumentów, na podstawie których oficjalnie wszczęto postępowanie karne.

Według danych Eurojustu ukraińska prokuratura przekazała już akt oskarżenia do sądu w Dnieprze.

W celu zbadania sprawy organy ścigania Czech, Ukrainy, Słowacji i Łotwy utworzyły wspólną grupę śledczą przy wsparciu Eurojustu. Śledztwo trwa, dlatego na razie nie ujawnia się dodatkowych szczegółów.

Jak podaje Eurojust, pod koordynacją tej instytucji śledztwo prowadzą wspólnie organy ścigania czterech państw.

Przypomnijmy, że około 1800 szkół we Włoszech otrzymało zgłoszenia o podłożeniu bomb – UPI.

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