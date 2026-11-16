Próbowano przemycić na Ukrainę 142 butelki rzadkiego włoskiego wina

Na posterunku celnym „Dyakove” w obwodzie zakarpackim celnicy wykryli próbę nielegalnego wwozu 142 butelek ekskluzywnego włoskiego wina, wśród których znaleźli egzemplarz kolekcjonerski z 1932 roku.

Przewoźnik próbował ukryć alkohol znanych marek w bagażniku samochodu wśród zadeklarowanych wyrobów cukierniczych, dzianinowych i artykułów gospodarstwa domowego, przy czym orientacyjna wartość poszczególnych butelek wieloletniej leżakowania na rynku ukraińskim sięga 20–30 tysięcy hrywien.

Wobec kierowcy sporządzono protokół o naruszeniu przepisów celnych na podstawie części 1 artykułu 483 Kodeksu Celnego Ukrainy, a całą partię skonfiskowano do czasu wydania orzeczenia sądowego i przeprowadzenia ekspertyzy.

Źródło: Państwowa Służba Celna Ukrainy.

Wcześniej prokuratura obwodowa w Czerniowcach skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 43-letniemu mieszkańcowi rejonu czerniowieckiego w sprawie przemytu środków odurzających na szczególnie dużą skalę (ust. 3 art. 305 Kodeksu Karnego Ukrainy).

Na Ukrainie wykryto zakrojoną na szeroką skalę kontrabandę środka odurzającego „kratom” z Czech.

W ramach międzynarodowej operacji specjalnej „Español” funkcjonariusze organów ścigania zablokowali kanały dostaw narkotyków z Hiszpanii, Stanów Zjednoczonych i Portugalii na Ukrainę. Operacja miała na celu powstrzymanie międzynarodowego handlu narkotykami oraz ujawnienie szlaków przemytu substancji zabronionych na terytorium Ukrainy.

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