Po ochłodzeniu na Ukrainę nadejdzie ocieplenie: kiedy zmieni się pogoda

Na początku listopada w Ukrainie znacznie się ochłodziło, a w najbliższych dniach temperatura będzie nadal spadać. Okres ten nie będzie jednak długotrwały: już po 10 listopada w większości obwodów spodziewane jest ocieplenie.

Zgodnie z prognozą do końca bieżącego tygodnia będzie przeważać chłodna pogoda, a w ciągu dnia temperatura powietrza wyniesie zaledwie kilka stopni powyżej zera. W najbliższy weekend w nocy miejscami możliwe są już niewielkie mrozy.

Jednocześnie po 10 listopada w większości regionów Ukrainy spodziewany jest wzrost temperatury.

Natalka Didenko doprecyzowała, że ocieplenie będzie wilgotne i będzie mu towarzyszyć okresowe opady deszczu.

W Kijowie i obwodzie kijowskim w najbliższym czasie nie prognozuje się znacznych opadów, jednak stopniowo będzie się ochładzać. Informuje o tym Ukraińskie Centrum Hydrometeorologiczne.

Od 3 do 7 listopada w regionie stołecznym będzie przeważać sucha pogoda. Jedynie 6 listopada miejscami możliwe są niewielkie opady deszczu i mokry śnieg.

Ciepłe masy powietrza zostaną zastąpione przez zimne prądy z północy. Początkowo zachmurzenie będzie hamować nocny spadek temperatury, jednak później niebo się przejaśni, a w obwodzie wskazówki termometrów spadną poniżej zera.

Już 7 listopada w Kijowie w ciągu dnia spodziewana jest temperatura około +5°, a w nocy możliwe są pierwsze przymrozki – do -1°.

Informację tę podała synoptyczka Natalka Didenko na swojej stronie na Facebooku.

W listopadzie na Ukrainie spodziewane jest stopniowe ochłodzenie, jednak ogólnie miesiąc ten może być cieplejszy od normy klimatycznej. Synoptycy nie przewidują silnych i długotrwałych mrozów.

Już od 4 listopada na Ukrainie możliwe są opady w postaci deszczu z mokrym śniegiem. Jednocześnie, według wstępnych prognoz meteorologów, średnia temperatura powietrza w ciągu miesiąca będzie odpowiadać normie klimatycznej.

Tej zimy w Ukrainie ilość opadów może przekroczyć normę klimatyczną o 20–40%. Nie oznacza to jednak, że sezon będzie śnieżny: ze względu na przewagę ciepłego powietrza znad Atlantyku opady będą często występować w postaci deszczu lub mokrego śniegu.

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