Ukenergo opublikowało harmonogramy przerw w dostawie prądu na 18 listopada
We wtorek, 18 listopada 2026 r., w niektórych regionach Ukrainy przez całą dobę będą obowiązywały ograniczenia w dostawach energii elektrycznej w zakresie od 1 do 3 etapów.
Przyczyną wprowadzenia ograniczeń są skutki masowych ataków wroga na ukraiński system energetyczny. Pracownicy sektora energetycznego nieprzerwanie pracują nad przywróceniem uszkodzonego sprzętu i sieci.
Zgodnie z zarządzeniem „Ukrenergo” ograniczenia będą jutro stosowane w następujący sposób:
W przypadku przemysłu — przez całą dobę będą obowiązywały harmonogramy ograniczeń mocy.
W przypadku wszystkich kategorii odbiorców indywidualnych — będą stosowane harmonogramy godzinowych przerw w dostawach w zakresie od 1 do 3 etapów.
Zachęca się obywateli do oszczędnego zużywania energii elektrycznej oraz sprawdzania aktualnych harmonogramów godzinowych przerw w dostawach na oficjalnych stronach internetowych swoich operatorów systemów dystrybucji (oblenergo).
Źródło: NEC „Ukrenergo”.
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