W Ukenergo wyjaśniono, co utrudnia inwestowanie w nowe moce energetyczne

Nagromadzenie zadłużenia na rynku bilansującym energii elektrycznej utrudnia pozyskiwanie inwestycji w budowę nowych, elastycznych mocy wytwórczych. Takie moce są niezbędne do zapewnienia stabilnego funkcjonowania układu elektroenergetycznego Ukrainy – poinformowano w „Ukrenergo”.

Według przedstawicieli firmy, aby rozwiązać ten problem, należy nie tylko spłacić istniejące zadłużenie, ale także zapewnić terminowe rozliczenia z uczestnikami rynku.

„Każdy nowy atak oznacza dodatkowe zapotrzebowanie na sprzęt i środki na odbudowę. Terminowe dostawy niedostępnego sprzętu od międzynarodowych partnerów pomagają nam szybciej przywrócić do działania uszkodzone obiekty” – mówi.

Jednocześnie, jak dodaje członek zarządu, dla długoterminowej stabilności systemu energetycznego potrzebne są inwestycje w nowe, elastyczne źródła wytwarzania energii.

„Nie da się ich pozyskać bez rozwiązania problemu zadłużenia na rynku bilansującym” – podkreślił Jurik.



Według niego zadłużenie odbiorców, wobec których obowiązuje specjalny tryb odłączeń, w szczególności przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, kopalń oraz odbiorców na terenach przyfrontowych, ogranicza możliwość terminowego rozliczania się „Ukrenergo” z uczestnikami rynku bilansującego. W rezultacie narastające zaległości w płatnościach hamują inwestycje w tworzenie nowych mocy manewrowych.

Jurik podkreślił, że takie moce wytwórcze są szczególnie potrzebne w warunkach ciągłych rosyjskich ataków na infrastrukturę energetyczną. Od początku pełnej inwazji prawie wszystkie podstacje „Ukrenergo” uległy uszkodzeniom, a codzienne ostrzały powodują dodatkowe potrzeby w zakresie odbudowy sprzętu i sieci.

Jednocześnie spłata zadłużenia i zaprzestanie narastania nowych zobowiązań są ważnymi warunkami integracji Ukrainy z segmentami równoważącymi europejskiego rynku energii.

Pozwoli to na poszerzenie możliwości wymiany rezerw z partnerami europejskimi oraz skuteczniejsze bilansowanie ukraińskiego systemu energetycznego.

Informację tę podano z powołaniem się na oświadczenie członka zarządu NEC „Ukrenergo” Iwana Jurika.

„Ukrenergo” wprowadziło do 3 serii przerw w dostawach energii na 16 listopada.

„Ukrenergo” ogłosiło harmonogramy przerw w dostawach energii elektrycznej na 14 listopada.

Czytaj nas na