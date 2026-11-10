Wadim Grusha z Trustee Plus: „Dzięki darowiznom już od 0,1 USDC udało się zebrać ponad 1,2 mln UAH dla brygady »Lut«”

Nawet niewielkie przelewy kryptowalutowe mogą przerodzić się w pomoc na dużą skalę dla wojska. Dowiodła tego zbiórka w portfelu kryptowalutowym Trustee Plus, dzięki której dla brygady szturmowej „Lut” zakupiono 350 apteczek taktycznych o wartości ponad 1,2 mln hrywien.

O wynikach tej inicjatywy poinformował Wadym Hruša na swoim kanale w Telegramie. Jak powiedział, zespół postanowił przedstawić sprawozdanie z wydanych środków, ponieważ uważa to za ważne przede wszystkim dla osób, które wsparły zbiórkę własnymi pieniędzmi.

Warto zauważyć, że główny wkład w całkowitą kwotę stanowiły nie duże darowizny, ale liczne niewielkie przelewy. Większość użytkowników przekazała od 0,1 do 1 USDC. Możliwość łatwego przekazania środków bezpośrednio w aplikacji pozwoliła połączyć tysiące niewielkich wpłat w znaczny zasób na wsparcie żołnierzy.

Zakupami zajęli się wspólnie z projektem „Ptaki” oraz Tatą Kepler. Ta ostatnia określiła wynik zbiórki jako „350 potencjalnie uratowanych istnień ludzkich”.

Organizatorzy opublikowali również relację wideo, w której pokazali, jak przebiegała realizacja tej inicjatywy.

W Trustee Plus podziękowano wszystkim, którzy włączyli się w zbiórkę. Ta historia stała się przykładem tego, jak dostępność płatności kryptowalutowych i wspólne wysiłki dużej liczby osób mogą zapewnić namacalne wsparcie dla ukraińskich obrońców.

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