Najwyższy Sąd Antykorupcyjny uznał byłego członka zarządu spółki akcyjnej „Centrenergo” Aleksandra Uwarowa za winnego zaniedbania służbowego i skazał go zaocznie na 3 lata pozbawienia wolności. Wcześniej oskarżono go o nadużycie stanowiska służbowego.

W trakcie rozpatrywania sprawy sąd zmienił kwalifikację zarzutu, a także uznał Uwarowa za niewinnego w sprawie fałszerstwa urzędowego. Pozew cywilny spółki „Centrenergo” o zasądzenie 176,83 mln hrywien odszkodowania od Uwarowa i dwóch innych osób został oddalony.

Według wersji śledztwa w 2020 roku „Centrenergo” zawarło umowę na sprzedaż energii elektrycznej spółce „United Energy”. Aby uniknąć kar za nieodbiór zakontraktowanych ilości energii elektrycznej, strony rzekomo z mocą wsteczną wprowadziły zmiany do umów dodatkowych, usuwając ograniczenia dotyczące dopuszczalnych odchyleń.

W rezultacie, według danych śledztwa, „Centrenergo” straciło 176,8 mln hrywien.

Źródło: Absolution Leaks

W ramach postępowania karnego dotyczącego zakupów węgla dla spółki akcyjnej „Centrenergo” do budżetu państwa zwrócono ponad 114 mln hrywien środków zaliczkowych. Jeden z dostawców dobrowolnie zwrócił 114,2 mln hrywien otrzymanych na podstawie umowy bez potwierdzenia faktycznej dostawy węgla. Zwrot środków zapewnili prokuratorzy z Biura Prokuratora Generalnego.

Państwowa spółka akcyjna „Centrenergo”, jedna z największych firm energetycznych na Ukrainie, przelała prywatnej firmie 132 mln hrywien zaliczki na dostawę węgla dla elektrowni cieplnych. Firma ta nie wywiązała się jednak z warunków umowy i nie zwróciła środków.

W celu przeciwdziałania przestępstwom przeciwko gospodarce Ukrainy Biuro Bezpieczeństwa Gospodarczego zwróciło się do instytucji bankowych o udzielenie informacji dotyczących rachunków i operacji finansowych spółek: „Wugilna kompanija Optenergotorg” (kod EDRPOU 43050814), spółki „Energo Resurs Group” (kod EDRPOU 45114874) oraz spółki „Global Soft Ukrainy” (kod EDRPOU 43305877).

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