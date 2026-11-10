WAKS skazał byłego szefa Ukrpatentu na 10 lat więzienia za sprzeniewierzenie 296 mln hrywien na zakup kamizelek kuloodpornych

Najwyższy Sąd Antykorupcyjny Ukrainy wydał wyrok w sprawie byłego dyrektora generalnego przedsiębiorstwa państwowego „Ukrpatent” Andrieja Kudina, byłej urzędniczki Ministerstwa Gospodarki Olesi Sawczuk oraz szefa organizacji charytatywnej Andrieja Czornogo w sprawie fikcyjnego zakupu kamizelek kuloodpornych.

Były dyrektor generalny został uznany za winnego sprzeniewierzenia mienia na szczególnie dużą skalę w warunkach stanu wojennego i skazany na 10 lat pozbawienia wolności z konfiskatą mienia. Pozostali oskarżeni w tej sprawie otrzymali wyroki 7 i 8 lat pozbawienia wolności, a sąd orzekł również o solidarnym zasądzeniu od byłych urzędników ponad 296 mln hrywien tytułem odszkodowania za wyrządzoną szkodę.

W listopadzie 2022 roku Państwowe Biuro Śledcze (DBR) poinformowało o ujawnieniu, że były sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki, urzędników państwowego przedsiębiorstwa „Ukrpatent”, a także szefa jednej z organizacji charytatywnych w sprzeniewierzeniu środków państwowych w wysokości 250 mln hrywien. Pieniądze były przekazywane na konta organizacji wolontariackich rzekomo w celu zakupu kamizelek kuloodpornych dla żołnierzy, ale w rzeczywistości były sprzeniewierzane przez urzędników.

Źródło: Najwyższy Sąd Antykorupcyjny.

Wcześniej, 8 lipca, Najwyższy Sąd Antykorupcyjny zatwierdził ugodę w sprawie przyznania się do winy, zawartą między prokuratorem Specjalistycznej Prokuratury Antykorupcyjnej a wspólnikiem urzędnika NEC „Ukrenergo”, którego oskarżono o sprzeniewierzenie środków państwowych podczas zakupu kamizelek kuloodpornych. Według danych SAP oskarżony w pełni przyznał się do winy i zobowiązał się do złożenia zeznań obciążających w tej sprawie.

Francuskie i ukraińskie organy ścigania przeprowadziły wspólne działania śledcze w sprawie zakupu niskiej jakości kamizelek kuloodpornych dla Sił Zbrojnych Ukrainy. Według danych śledztwa straty wynikające z kontraktu przekraczają 53 miliony euro. We Francji zajęto nieruchomości i kilka rachunków bankowych osób podejrzanych o udział w potencjalnym oszustwie.

Czytaj nas na