Wielka Izba Sądu Najwyższego we wtorek, 24 listopada, rozpoczęła rozpatrywanie apelacji posła do Sejmu Narodowego, lidera partii „Europejska Solidarność” Petra Poroszenki, od orzeczenia w sprawie sankcji nałożonych na niego w lutym 2025 roku. Sędziowie odmówili przedstawicielom władz przeprowadzenia posiedzenia za zamkniętymi drzwiami, a na rozprawie obecnych było kilkudziesięciu dziennikarzy oraz przedstawiciele 17 ambasad.

Po posiedzeniu Poroszenko oświadczył, że strona obrony ma dostęp do akt NABU dotyczących rzekomej presji wywieranej przez zastępczynię szefa Kancelarii Prezydenta Irynę Mudrą na sędziów Sądu Najwyższego, a podczas rozprawy strony wskazały na naruszenie procedury nakładania sankcji, niezgodność z praktyką Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz odniesienia zawarte w rezolucjach instytucji UE. Kolejna rozprawa Wielkiej Izby została wyznaczona na 26 stycznia 2027 roku.

Informację tę podano na stronie internetowej partii „Europejska Solidarność”.

Wcześniej, w lipcu 2026 roku, Kasacyjny Sąd Administracyjny w składzie Sądu Najwyższego oddalił powództwo Poroszenki o uchylenie sankcji Rady Bezpieczeństwa Narodowego (orzeczenie zostało wydane z odrębnymi opiniami dwóch z pięciu sędziów składu orzekającego), a we wrześniu 2026 r. na posiedzeniu Tymczasowej Komisji Śledczej Rady Najwyższej pojawiły się oświadczenia o prawdopodobnej presji wywieranej na sędziów Kasacyjnego Sądu Administracyjnego przy Sądzie Najwyższym za pośrednictwem prezesa sądu Igora Daszutina, po czym adwokaci polityka zwrócili się do Rady Sędziowskiej, do Narodowego Biura ds. Zwalczania Korupcji (NABU) oraz do Biura Prokuratora Generalnego.

Obrona piątego prezydenta Ukrainy Petra Poroszenki zaskarżyła orzeczenie Kasacyjnego Sądu Administracyjnego przy Sądzie Najwyższym, który oddalił powództwo o uchylenie sankcji nałożonych na niego przez Radę Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony.

Czytaj nas na