Sąd Najwyższy oddalił skargę kasacyjną klasztoru żeńskiego św. Objawienia Pańskiego diecezji tarnopolskiej POC w sprawie kompleksu budynków klasztoru Objawienia Pańskiego w Kremencu w obwodzie tarnopolskim.

W ten sposób pozostały w mocy orzeczenia Sądu Gospodarczego obwodu tarnopolskiego z lipca 2025 r. oraz Zachodniego Apelacyjnego Sądu Gospodarczego z maja 2026 r., które przewidują zwrot kompleksu budynków do użytkowania państwa. Orzeczenie Sądu Najwyższego jest ostateczne i nie podlega zaskarżeniu.

Przedstawiciele klasztoru twierdzili, że w budynku cel mieszkają na stałe zakonnice, a zwolnienie pomieszczeń pozbawi je mieszkania i możliwości uczestniczenia w nabożeństwach. W wyniku wniesienia skargi kasacyjnej zwrot mienia państwu został wcześniej tymczasowo wstrzymany.

W Państwowym Rezerwacie Historyczno-Architektonicznym w Kremencu i Počajowie podkreślono, że budynki te stanowią niezamieszkały zabytek architektury, a umowa o użytkowaniu zabraniała stałego zamieszkiwania w ich pomieszczeniach. Ponadto okres obowiązywania umowy o nieodpłatnym użytkowaniu wygasł we wrześniu 2023 roku.

Wcześniej klasztor próbował również na drodze sądowej uzyskać przeniesienie na własność 591,5 m² powierzchni w budynku cel, jednak powództwo zostało oddalone. W październiku sąd apelacyjny utrzymał tę decyzję w mocy.

Źródło: Sąd Najwyższy.

Organizacja religijna Cerkwi Prawosławnej Moskiewskiego Patriarchatu odmawia wykonania obowiązującego orzeczenia sądu dotyczącego zwrotu państwu do użytkowania kompleksu budynków klasztoru żeńskiego św. Objawienia Pańskiego, położonego w mieście Kremeniec w obwodzie tarnopolskim.

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