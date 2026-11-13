Rok 2026 był szczególnie trudny dla stosunków ukraińsko-polskich. 20 czerwca 2026 roku Wołodymyr Zełenski odesłał pocztą Order Białego Orła do Kancelarii Prezydenta Polski – ponieważ dzień wcześniej Karol Nawrocki pozbawił go tego odznaczenia w związku z dekretem o nadaniu jednostce SSO nazwy „imienia Bohaterów UPA”. Zboże, granica i miliony ukraińskich uchodźców tym razem zeszły na dalszy plan. Kryzys między dwoma sojusznikami w wojnie z Rosją wywołała skomplikowana przeszłość obu państw, a dokładniej – decyzje dotyczące przeszłości, podejmowane dzisiaj.

UA.NEWS opowiada, które wydarzenia XX wieku nadal determinują agendę stosunków między Kijowem a Warszawą oraz dlaczego stare rany za każdym razem otwierają się na nowo w wyniku nowych dekretów i ustaw.

Nr 1 – Wołyń: spór o jedno słowo

Jedna z najbardziej tragicznych kart w stosunkach ukraińsko-polskich ubiegłego wieku uległa znacznemu zaostrzeniu, przechodząc od intencji pojednania za czasów prezydentury Kuczmy i Kwaśniewskiego do obecnej sytuacji. Timothy Snyder, który od ponad 20 lat analizuje w swoich pracach wydarzenia na „krwawych ziemiach” Europy Wschodniej podczas II wojny światowej, jednoznacznie stwierdza: wiosną i latem 1943 roku oddziały UPA wraz z częścią miejscowej ludności wiejskiej prowadziły systematyczne akcje karne przeciwko polskiej ludności Wołyń, a w następnym roku – w Galicji Wschodniej. Według szacunków Snydera, tylko wiosną i latem 1943 roku zginęło tam około 40 tysięcy polskich cywilów, a 11 lipca ataki miały miejsce w ponad setce wsi w ciągu jednego dnia.

Dalej pojawiają się rozbieżności. Polski Instytut Pamięci Narodowej podaje liczbę około 100 tysięcy zamordowanych Polaków. Dokumenty Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU), na które powołuje się Radio Wolność, odnotowują 30 327 ofiar wśród Polaków i 16 523 wśród Ukraińców.

Sami zabójstwa nie są kwestionowane przez poważnych ukraińskich historyków (takich jak Jarosław Hrycak w swojej pracy „Narysy historii Ukrainy: kształtowanie się nowoczesnego narodu ukraińskiego w XIX–XX w.”). Konflikt dotyczył kwalifikacji tych wydarzeń. 4 czerwca 2025 r. Sejm uchwalił ustawę, która ustanowiła 11 lipca państwowym dniem pamięci Polaków – „ofiar ludobójstwa popełnionego przez OUN i UPA”. Za poprzednią uchwałą z 2016 roku głosowało 432 posłów, nikt nie był przeciw. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy odpowiedziało, że takie jednostronne działania są sprzeczne z duchem dobrego sąsiedztwa.

Dla Ukrainy słowo „ludobójstwo” wyrywa Wołyń z łańcucha wzajemnej przemocy, w ramach którego polskie podziemie również paliło ukraińskie wioski i dokonywało czystek etnicznych. Dla Warszawy odmowa użycia tego terminu brzmi jak targowanie się nad grobami. Fakty od dawna leżą w archiwach. Przedmiotem sporu stała się nazwa.

Nr 2 – Groby bez krzyży

Po latach 40. tysiące ofiar po obu stronach pozostały w bezimiennych dołach: Polacy – na terytorium dzisiejszej Ukrainy, Ukraińcy – w południowo-wschodniej Polsce. Na tym przykładzie dobrze widać, jak szybko pamięć staje się narzędziem nacisku.

W kwietniu 2017 roku w Gruszowicach koło Przemyśla zdemontowano pomnik żołnierzy UPA. W odpowiedzi Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej zakazał polskich poszukiwań na swoim terytorium. Z czasem zakaz ten osiągnął poziom wielkiej polityki: w 2024 roku wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz oświadczył (a w 2026 r. powtórzył to jako szef Ministerstwa Obrony), że Ukraina nie przystąpi do UE bez rozwiązania „kwestii wołyńskiej”.

Moratorium to zniesiono pod koniec listopada 2024 roku, a ekshumacje stały się jedyną dziedziną, w której odnotowano wymierny postęp. W Puznikach w obwodzie tarnopolskim wiosną 2025 roku odnaleziono szczątki co najmniej 42 osób, a latem 2026 roku w dawnych wsiach Ostrivky i Volia Ostrovetska na Wołyniu wydobyto szczątki około 50 ofiar, a w sierpniu Kijów wyraził zgodę na ekshumację w Hucie Peniackiej.

Archeologia nie zawsze jednak potwierdza gotowe wersje wydarzeń: w marcu w Uglach na terenie obwodu rówieńskiego nie znaleziono oczekiwanej masowej mogiły. Natomiast 6 sierpnia ambasada Ukrainy zażądała zbadania sprawy zbezczeszczenia zbiorowej mogiły żołnierzy UPA w pobliżu wsi Lisków w województwie lubelskim. Los zmarłych nadal zależy od sytuacji politycznej.

Nr 3 – „Bohaterowie UPA”: dwie pamięci o jednej armii

Dla Polaka UPA kojarzy się przede wszystkim z tragedią wołyńską. Dla Ukraińca, w ciągu ostatnich 12 lat konfrontacji z rosyjską agresją, UPA stała się symbolem zbrojnego oporu wobec władzy radzieckiej, który trwał do połowy lat 50.

Oba obrazy mają swoje uzasadnienie, dlatego też się ze sobą ścierają. Snyder przypomina również o ideologii: OUN-B, która stworzyła UPA, wyznawała integralny nacjonalizm oparty na idei państwa jednolitego etnicznie.

Punktem zapalnym stał się dzień 26 maja 2026 roku, kiedy to Zełenski nadał Odrębnemu Centrum Operacji Specjalnych „Północ” nazwę „imienia Bohaterów UPA”. Lech Wałęsa zdjął plakietkę w barwach ukraińskiej flagi, a Nawrocki zainicjował procedurę, która zakończyła się wspomnianym już pozbawieniem orderu. Według sondażu SW Research przeprowadzonego dla „Rzeczpospolitej” stosunek do Ukraińców po wydaniu dekretu pogorszył się u 51,9% Polaków.

Na Ukrainie decyzja ta cieszy się szerokim poparciem. Tak, według danych „Ratingu”, o ile w 2015 roku wskaźnik poparcia wynosił zaledwie 41%, to w maju 2022 roku wzrósł do 81%. Z kolei jesienią 2023 roku 90% respondentów ankiety przeprowadzonej przez KMIS i Fundację „Inicjatywy Demokratyczne”, którzy wiedzieli o istnieniu UPA, popierało uznanie jej żołnierzy za bojowników o niepodległość.

20 października scenariusz ten powtórzył się na szczeblu regionalnym. Rada Obwodowa we Lwowie ogłosiła rok 2027 rokiem UPA, Romana Szuchewicza i Olega Olżycza. Radosław Sikorski podpisał wniosek o zakaz wjazdu dla autora tej inicjatywy, a Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy uznało tę decyzję za szkodliwą.

Nr 4 – „Wisła” i Lasków: rachunek, który prowadzi strona ukraińska

W polskiej pamięci Ukraińcy postrzegani są głównie jako wykonawcy deportacji. Strona ukraińska prowadzi inne rozliczenie. Od października 1944 r. do czerwca 1946 r. Polskę opuściło 482 tysiące Ukraińców, z czego około 300 tysięcy – pod bezpośrednim przymusem. Latem 1947 roku operacja „Vistula” rozproszyła po północno-zachodniej części kraju kolejne około 140 tysięcy osób. Prawie 4 tysiące trafiło do obozu w Jaworzni, wśród nich 823 kobiety i dzieci.

Doszło również do zabójstw. 10 marca 1944 r. oddziały Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich zaatakowały wieś Lasków na Kłębie. Historycy ustalili nazwiska 327 ofiar.

W 2023 roku komisja polskiego IPN w Rzeszowie zamknęła śledztwo w sprawie „Wisły”, nie znajdując podstaw do uznania deportacji za zbrodnię. Związek Ukraińców w Polsce przypomniał, że już w 1990 roku Senat potępił tę akcję jako opartą na zasadzie odpowiedzialności zbiorowej.

Wspomniany już Timothy Snyder, który badał obie tragedie, ostrzega przed dwiema skrajnościami. Mówienie o „Wisły” z pominięciem roku 1943 jest nieprzekonujące. Przedstawianie deportacji jako zwykłej konsekwencji działań UPA jest równie błędne. Na logiczne pytanie, co zatem należy zrobić – szanować wspólną pamięć i dążyć do pojednania, powracając do retoryki z okresu rządów Kuczmy i Krasińskiego. Jednak nie wszystko jest takie proste

Nr 5 – OUN i Pantheon Narodowy: przywódcy wracają do domu

Najgłębsze korzenie sporu sięgają międzywojennej Polski. Po upadku imperiów rosyjskiego i austriackiego Ukraina przegrała swoją walkę wyzwoleńczą, a Polska zyskała państwo. W jej granicach znalazły się miliony Ukraińców z zachodnich obwodów, którym Druga Rzeczpospolita odmawiała mniejszości ukraińskiej prawa do realizacji dążeń narodowych, a wschód zasiedlała „osadnikami”. W 1929 roku powstała OUN, a w 1936 roku polski sąd skazał Stepana Banderę za zorganizowanie zabójstwa ministra spraw wewnętrznych Bronisława Perackiego.

W 2026 roku Ukraina rozpoczęła sprowadzanie z emigracji szczątków przywódców OUN. 25 maja na Narodowym Wojskowym Cmentarzu Pamięci ponownie pochowano Andriya Melnyka, a 18 sierpnia – założyciela organizacji Jewhena Konowalca. 1 lipca Rada przyjęła ustawę o Ukraińskim Panteonie Narodowym, wśród potencjalnych bohaterów którego wyraźnie wymieniono głównodowodzących UPA. Rzecznik prezydenta Polski nazwał to „kolejnym etapem eskalacji działań”.

Warszawa odpowiada tym samym. Od września 2025 roku w Sejmie leży projekt prezydencki, który zrównuje propagandę „banderyzmu” z propagandą nazizmu i komunizmu; pierwsze czytanie odbyło się 3 lipca 2026 roku. Ukraińscy historycy uznali takie zrównanie za wątpliwe. Polski Trybunał Konstytucyjny już w 2019 roku uznał za nieprecyzyjne podobne sformułowanie dotyczące „ukraińskich nacjonalistów”.

Konowalca zabił radziecki agent pięć lat przed wydarzeniami na Wołyniu, a Melnik stał na czele bardziej umiarkowanej frakcji OUN, która nie ponosi odpowiedzialności za omawiane tu zbrodnie. Jednak Polskę irytuje sama zasada państwowego upamiętniania. Prawdziwym punktem zapalnym będzie umieszczenie Szuchewicza lub Bandery w Panteonie.

2027: rok, do którego warto przygotowywać się już teraz

W przyszłym roku zbiega się kilka rocznic. W kwietniu minie 80 lat od rozpoczęcia operacji „Wisła”, a jesienią – 85 lat od powstania UPA. W tym roku przypada również 120. rocznica urodzin Szuchewicza, a wiosną mają rozpocząć się ekshumacje w Gucie Peniańskiej i Laskowie.

Doświadczenia z lat 2025–2026 pokazują, jak różnie rozwijają się te wątki. Dekret lub uchwała rady obwodowej w ciągu kilku dni niszczą zaufanie, które poszukiwacze, historycy i umiarkowani politycy budowali przez lata. Łopata archeologa porusza się powoli, ale za to przywraca imiona poległym. Donald Tusk ostrzegał: jeśli kłócimy się o przeszłość, na przyszłości zyska ktoś trzeci. W Moskwie tę myśl rozumieją chyba najlepiej.

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