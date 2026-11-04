Adwokat Ołeksij Szewczuk zwrócił się do prezydenta Wołodymyra Zełenskiego z prośbą o ocenę pracy szefa Desniańskiej Rejonowej Administracji Państwowej w Kijowie, Maksyma Bachmatowa, oraz o rozważenie możliwości jego zwolnienia. Zdaniem prawnika zachowanie urzędnika i jego publiczne wypowiedzi nie odpowiadają wymogom okresu wojny.

Swoje oświadczenie Szewczuk opublikował 3 listopada na swoim profilu na Facebooku. Wyjaśnił, że kwestia ta dotyczy bezpieczeństwa setek tysięcy mieszkańców jednej z największych dzielnic stolicy.

Szczególne zaniepokojenie adwokata budzi fakt, że wypowiedzi Bachmatowa, jego zdaniem, mogą zostać wykorzystane przez rosyjskie media. Szewczuk podkreślił, że w czasie wojny na pełną skalę wszelkie działania przedstawicieli władz, które mogą stać się narzędziem rosyjskiej propagandy, powinny być odpowiednio oceniane.

Prawnik wspomniał również o przeszłości Bachmatowa związanej z rozwojem projektu Comedy Club na Ukrainie, podkreślił jednak, że obecnie nie chodzi o dotychczasową działalność urzędnika, lecz o to, czy nadaje się on do pełnienia obecnego stanowiska.

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Szewczuk oświadczył, że zwraca się do prezydenta jako mieszkaniec Kijowa, który nieustannie przebywa w stolicy i jest świadkiem skutków rosyjskich ataków. Według niego szef takiej dzielnicy powinien być profesjonalistą, osobą zdyscyplinowaną oraz świadomą odpowiedzialności za bezpieczeństwo ludności cywilnej.

W swoim oświadczeniu adwokat poprosił Zełenskiego o zainicjowanie pilnej oceny działalności Maksima Bachmatowa oraz rozważenie kwestii jego zastąpienia zgodnie z przepisami prawa. Na to stanowisko zaproponował powołanie kompetentnej osoby, najlepiej wojskowego z doświadczeniem w służbie, zarządzaniu i organizacji obrony, ewakuacji oraz ochrony ludności.

Wcześniej adwokat Szewczuk wezwał Bachmatowa do złożenia rezygnacji po tym, jak obraził on weterana.

Wcześniej adwokat Szewczuk ujawnił schemat wzbogacania się na transakcjach w WAKS i wezwał sędziów do przeciwstawienia się systemowi.

Ponadto Szewczuk poinformował o próbach wywierania nacisku na sędziów ze strony Romana Maselka i oskarżył go o ingerencję w proces sądowy.

Oleksij Szewczuk został wpisany na listę adwokatów Międzynarodowego Trybunału Karnego.

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