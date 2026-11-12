Film: Córka Olgi Sumskiej przeprowadziła trening z psem mamy na brzuchu

24-letnia córka aktorów Olgi Sumskiej i Witalija Borysiuka, Hanna Borysiuk, opublikowała nowe wideo na swoim Instagramie. Dziewczyna, która rzadko publikuje posty w mediach społecznościowych, pokazała niezwykły moment ze swojego treningu.

W filmiku opublikowanym w relacjach na Instagramie towarzyszyła jej ulubienica mamy – chihuahua o imieniu Jessica. Podczas gdy Hanna, leżąc na ławce, wykonywała wyciskanie sztangi z klatki piersiowej, piesek spokojnie siedział na jej brzuchu.

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Dziewczyna opublikowała w relacjach filmik z treningu.

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