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Film: Córka Olgi Sumskiej przeprowadziła trening z psem mamy na brzuchu

UA NEWS 12 listopada 2026 16:23
Film: Córka Olgi Sumskiej przeprowadziła trening z psem mamy na brzuchu

24-letnia córka aktorów Olgi Sumskiej i Witalija Borysiuka, Hanna Borysiuk, opublikowała nowe wideo na swoim Instagramie. Dziewczyna, która rzadko publikuje posty w mediach społecznościowych, pokazała niezwykły moment ze swojego treningu.

W filmiku opublikowanym w relacjach na Instagramie towarzyszyła jej ulubienica mamy – chihuahua o imieniu Jessica. Podczas gdy Hanna, leżąc na ławce, wykonywała wyciskanie sztangi z klatki piersiowej, piesek spokojnie siedział na jej brzuchu.

Дочка Сумської жме штангу
Джессі контролює правильність виконання вправи

Dziewczyna opublikowała w relacjach filmik z treningu.

Wanna z wodą i stacja ładująca — Sumskaja podzieliła się swoimi trikami na czas przerw w dostawie prądu.

Olga Sumska pokazała, jak ukrywała się podczas nocnego ataku Rosji na Kijów.

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