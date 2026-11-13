Ukraińcy, którym udało się opuścić tymczasowo okupowane Oleszki w obwodzie chersońskim, otrzymują jednorazową pomoc w wysokości 100 tys. hrywien na zaspokojenie najpilniejszych potrzeb.

Środki te można przeznaczyć na zakup odzieży, leków i innych niezbędnych artykułów.

Ponadto przesiedleńcom pokrywa się koszty wynajmu mieszkania przez trzy miesiące. Jest to odrębna forma wsparcia, organizowana w ramach projektów Narodowego Towarzystwa Czerwonego Krzyża Ukrainy.

⚡️ Mieszkańcy Oleszok otrzymują po 100 tys. hrywien na zaspokojenie najpilniejszych potrzeb oraz pokrycie kosztów wynajmu mieszkania przez trzy miesiące, – rzecznik praw obywatelskich Lubinec. Obywatele ewakuowani z Oleszok mogą otrzymać pieniądze na odzież, leki i inne niezbędne artykuły. Pomoc udzielana jest w ramach projektów Narodowego Towarzystwa Czerwonego Krzyża Ukrainy. — GLAVKOM (@GLAVCOM_UA) 13 listopada 2026 r.

Według słów rzecznika praw obywatelskich Dmytro Lubinec, pomoc koordynuje jego instytucja wspólnie z organami państwowymi. Ewakuowanym zapewnia się również wsparcie medyczne i psychologiczne.

Przypomnijmy, że Melania Trump zareagowała na udaną ewakuację mieszkańców Oleszki.

Ukraiński rzecznik praw obywatelskich Dmytro Lubinec poinformował 30 października, że wszyscy mieszkańcy Oleszki, którzy chcieli wyjechać na terytorium kontrolowane przez Ukrainę, mogli skorzystać z ewakuacji, a tym, którzy zostali, dostarczono pomoc humanitarną.

Siły obronne Ukrainy zapewniły zawieszenie broni w obwodzie chersońskim, aby przeprowadzić misję humanitarną w Oleszach. Jednak rosyjskie siły zbrojne wykorzystały tę przerwę do umocnienia własnych pozycji, poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy 2 listopada.

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