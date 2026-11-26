Inicjatywę planuje się zakończyć w 2027 roku – poinformowała pierwsza dama Ukrainy Olena Zełenska. Nie podała jednak szczegółów dotyczących przyszłego projektu.

„Powiem w tajemnicy, że mamy projekt dotyczący edukacji pozaszkolnej. Na razie nie będę ujawniać wszystkich szczegółów, ponieważ okazał się on bardziej skomplikowany, niż się spodziewaliśmy. Mam jednak nadzieję, że będziemy mogli o tym opowiedzieć w przyszłym roku, kiedy go zakończymy” – powiedziała, odpowiadając na pytanie korespondenta agencji „Interfax-Ukraina” podczas prezentacji badania „Indeks przyszłości 2026. Badanie czynników rozwoju talentów na Ukrainie”.

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Zelenska zwróciła również uwagę, że możliwości zajęć pozalekcyjnych dla dzieci można tworzyć bezpośrednio w szkołach. Według niej dziecku może być wygodniej pozostać w znanym środowisku szkolnym, aby uprawiać koszykówkę, siatkówkę lub rysować.

Pierwsza dama zaznaczyła, że spodziewała się wyższego wskaźnika liczby miejscowości, w których istnieją placówki edukacji pozaszkolnej, zgodnie z wynikami badania „Indeks przyszłości 2026”.

Zgodnie z badaniem placówki edukacji pozaszkolnej istnieją jedynie w 12,5% miejscowości na Ukrainie, informuje „Interfax-Ukraina”.

Przypomnijmy, że Dmytro Zawgorodniy ustępuje ze stanowiska wiceministra edukacji i nauki Ukrainy.

Wcześniej w Ministerstwie Edukacji wyznaczono osobę odpowiedzialną za reformę szkoły średniej.

Ponadto Ministerstwo Edukacji i Nauki wezwało uczelnie wyższe do przygotowania się na długotrwałe alarmy powietrzne.

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