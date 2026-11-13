W trakcie misji humanitarnej w tymczasowo okupowanej miejscowości Oleszki w obwodzie chersońskim udało się ewakuować 105 zwierząt. Spośród nich 90 przyjęła pod opiekę ekipa organizacji zajmującej się ochroną zwierząt UAnimals.

Wśród uratowanych zwierząt znalazły się koty, psy oraz cztery papugi. Szczególną uwagę przyciągnął pies o imieniu Jeнот: początkowo uznano go za prawdziwego szopa pracza, jednak później okazało się, że jest to pies o niezwykłym imieniu.

Pełnomocnik Rady Najwyższej Ukrainy ds. praw człowieka Dmytro Lubinec poinformował, że po przybyciu zwierzęta otrzymały niezbędną pomoc weterynaryjną.

Zwierzęta w cięższym stanie zostały skierowane na leczenie: wśród kotów i psów są takie, które wymagają operacji, usunięcia zębów, przepuklin i innych niezbędnych zabiegów. W szczególności zwierzęta są poddawane sterylizacji i usuwaniu nowotworów – za zgodą właścicieli. Wystawiane są również paszporty weterynaryjne, których wiele zwierząt wcześniej nie posiadało.

„24 zwierzęta zakończyły już leczenie i wróciły do swoich właścicieli. Mój zespół na własne oczy widział jedno z takich spotkań. Psy Rey, Volia i Kaskad znów są blisko swoich ludzi. Nawiasem mówiąc, Kaskad to pies sąsiadów tej rodziny, którego również nie pozostawiono na pastwę losu i zabrano z Oleszków” – powiedział Lubinec.

Kolejna uratowana suka była w ciąży. Przetrwała trudną podróż, a nawet lot samolotem, a już po uratowaniu urodziła cztery szczenięta.

Sześć kotów z Oleszki ewakuowano przez Dniepr za pomocą drona.

Żołnierze Gwardii Narodowej Ukrainy we współpracy z innymi jednostkami Sił Obronnych przeprowadzili drugą udaną operację dostarczenia prawie czterech ton pomocy humanitarnej mieszkańcom miasta Oleszki za pomocą dronów.

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