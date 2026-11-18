W Kijowie funkcjonariusze organów ścigania zatrzymali 19-letnią mieszkankę miasta pod zarzutem umyślnego zabójstwa 32-letniego obcokrajowca, który wcześniej odbywał służbę wojskową na podstawie umowy w Siłach Zbrojnych Ukrainy. Według ustaleń śledztwa dziewczyna działała na zlecenie rosyjskich służb specjalnych i podczas spotkania dodała mężczyźnie truciznę do alkoholu.

Ciało zmarłego bez oznak życia znaleziono w wynajmowanym mieszkaniu w dzielnicy Obolon w stolicy. Ekspertyza medyczno-sądowa potwierdziła, że przyczyną śmierci było zatrucie, a umowa ofiary z Siłami Zbrojnymi Ukrainy wygasła kilka miesięcy temu. Funkcjonariusze wydziału kryminalnego ustalili, że dzień wcześniej mężczyzna wynajął mieszkanie na spotkanie z dziewczyną, którą poznał w Internecie. Podejrzaną odnaleziono w jednej z miejscowości w obwodzie czerkaskim, gdzie ukrywała się w opuszczonym domu.

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Zgodnie z materiałami postępowania karnego, wcześniej z dziewczyną skontaktował się w komunikatorze kurator rosyjskich służb specjalnych, oferując **1 000 dolarów** za popełnienie zabójstwa. Po uzyskaniu dostępu do jej konta agent wroga przez ponad miesiąc korespondował w imieniu mieszkanki Kijowa z żołnierzem, nakłaniając go do nawiązania bliskich relacji, po czym umówił się na spotkanie w Kijowie. W przeddzień spotkania sprawczyni wyjęła z kryjówki butelkę z nieznaną cieczą i podczas spotkania dyskretnie dodała ją do kieliszka ofiary.

Mężczyzna zmarł w niecałą godzinę. Cały proces działania trucizny podejrzana rejestrowała na wideo w celu sporządzenia raportu dla rosyjskich przełożonych, po czym zabrała pieniądze z kieszeni zmarłego, zamknęła mieszkanie i uciekła. Śledczy z Komendy Policji w Obolonie poinformowali zatrzymaną o podejrzeniu o umyślne zabójstwo z pobudek materialnych, popełnione na zlecenie (pkt 6, 11 cz. 2 art. 115 Kodeksu karnego Ukrainy). Kara przewidziana w tym artykule to dożywotnie pozbawienie wolności.

Źródło: Policja w Kijowie.

Kontrwywiad Służby Bezpieczeństwa zatrzymał kolejną rosyjską agentkę w Charkowie. Okazała się nią lokalna specjalistka IT, która na zlecenie FSB otruła żołnierza Sił Zbrojnych Ukrainy i przygotowywała domowej roboty urządzenia wybuchowe (SVP) do przeprowadzenia ataków terrorystycznych.

Przypomnijmy, że Służba Bezpieczeństwa Ukrainy zatrzymała agentów GRU, którzy planowali pozbawić zasilania elektrycznego północne regiony Ukrainy.

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