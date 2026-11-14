Film: Kostenko wyjaśnił, dlaczego Rosja nie jest obecnie gotowa zakończyć wojny przeciwko Ukrainie

Roman Kostenko, poseł do parlamentu i sekretarz parlamentarnej komisji ds. bezpieczeństwa narodowego, obrony i wywiadu, stwierdził, że obecnie nie ma przesłanek do zakończenia wojny przez Rosję. Jego zdaniem uniemożliwia to osiągnięcie pokoju na tym etapie.

„Obecnie na polu bitwy nie ma warunków, które skłoniłyby Rosję do zakończenia wojny. Ostrzeliwują nas, widzą, że ich drony jednak docierają do celu, terroryzują naszych obywateli. Przynajmniej na zimę zdają sobie sprawę, że mają pewną przewagę. To przynajmniej szantaż polegający na tym, że mogą sparaliżować infrastrukturę, wstrzymać dostawy gazu i wody. I liczą, że pod tą presją zgodzimy się na negocjacje i warunki, które są dla nich korzystne. Dlatego nie widzę warunków, które pozwoliłyby na zakończenie konfliktu” – zaznaczył Kostenko.

Dodał, że obecnie na froncie Siłom Obronnym udało się ustabilizować sytuację, powstrzymując gwałtowny atak Rosjan. Jednocześnie, jak zauważa Kostenko, na razie nie ma mowy o przejęciu inicjatywy przez ukraińskich obrońców.

„Ważne jest to, że powstrzymaliśmy szybki postęp wroga. Jeszcze rok temu było to jednym ze strategicznych zadań – nie tyle odzyskanie terytorium w tej chwili, co powstrzymanie wroga na tych pozycjach, na których go zatrzymamy, i zadawanie mu maksymalnych strat. Właśnie to teraz robimy” – wyjaśnił Kostenko.

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Dodał, że obecnie Siły Obronne zadają Rosji rekordowe straty w żywej sile. Jednak, jak podkreśla poseł, Rosja wciąż dysponuje zasobami i ludźmi, by kontynuować wojnę na Ukrainie.

„A wróg nie bez powodu atakuje nasze tyły. Widzi bowiem, że trudno mu coś osiągnąć właśnie na polu bitwy. I właśnie w tym zakresie nasze Siły Obronne prowadzą działania asymetryczne, aby – czasem podstępem, czasem przy pomocy technologii – osiągać choćby niewielkie zwycięstwa taktyczne. W perspektywie długoterminowej przynosi to efekty. Najważniejsze jest to, że wiemy, iż samą obroną zwycięstwa nie osiągniesz. I to jest fakt, to aksjoma wojskowa” – podkreślił Kostenko w programie „Mówi wielki Lwów”.

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