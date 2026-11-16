Wideo: Kravchenko opublikował nagrania rozmów żony szefa SAP Klymenko dotyczące przeszukań w Biurze Prokuratora Generalnego

Były prokurator generalny Rusłan Kravczenko opublikował nagrania rozmów, które – jak twierdzi – mogą świadczyć o niepokoju najbliższego otoczenia szefa SAP Oleksandra Klymenka w związku z materiałami z postępowań karnych. Chodzi o wydarzenia, które miały miejsce po przeszukaniach przeprowadzonych przez NABU w Biurze Prokuratora Generalnego 4 września 2026 roku.

O upublicznieniu nagrań Kravchenko poinformował na Telegramie, publikując film z fragmentami rozmów. Twierdzi on, że przeszukania, które przeprowadzono w ramach śledztwa dotyczącego działalności oszukańczych call center, mogły mieć inny cel — uzyskanie dostępu do materiałów innych postępowań karnych, w szczególności wyników niejawnych czynności śledczych dotyczących osób z otoczenia kierownictwa organów antykorupcyjnych.

Zgodnie z wersją przedstawioną w opublikowanym filmie, następnego ranka po przeszukaniach żona szefa SAP zadzwoniła do swojej przyjaciółki, adwokatki Natalii Redicz, i poprosiła o pilne spotkanie.

Przed spotkaniem Redicz rzekomo zwróciła się do wspólnej znajomej o imieniu Weronika, którą Kravchenko nazywa wróżką. Według niego z jej usług korzystała również żona Klymenka. Podczas rozmowy adwokatka próbowała ustalić, czy postępowanie karne może dotyczyć ewentualnego bezprawnego wzbogacenia się rodziny szefa SAP, w szczególności majątku zarejestrowanego na jego rodziców.

Następnie kobiety spotkały się na placu zabaw w Kijowie. Jak wynika z nagrań, podczas rozmowy żona Klymenki ostrzegła przyjaciółkę przed nieostrożnymi wypowiedziami.

Następnie Redicz ponownie skontaktowała się z Veroniką. Tym razem interesowało ją, czy można upublicznić korespondencję żony szefa SAP oraz czy podsłuchuje się jej telefon, biuro i samochód.

Co wiadomo o kolejnych spotkaniach i rozmowach telefonicznych

Według słów Kravchenko, 7 września żona Klymenka i adwokatka ponownie spotkały się w jednej ze stołecznych kawiarni. Przed spotkaniem Redich rzekomo zostawiła telefon i torebkę w samochodzie.

Tego samego wieczoru adwokatka, jak twierdzi były prokurator generalny, kupiła nowy telefon na targu radiowym „Karavaevy Dachi” i przeniosła na niego dane ze starego urządzenia. Mniej więcej godzinę później zadzwoniła do niej żona szefa SAP. Podczas rozmowy Redicz poinformowała, że działa zgodnie z wcześniej „ustalonym planem”.

Krawczenko przypuszcza, że takie działania mogły być próbą uniknięcia ewentualnej inwigilacji oraz ukrycia treści korespondencji.

Krawczenko poinformował o możliwym wycieku materiałów śledztwa

Osobno były prokurator generalny opowiedział o postępowaniu karnym, którego materiały, według jego wersji, mogły zainteresować NABU i SAP.

Twierdzi on, że w ramach tego postępowania wcześniej poinformowano o podejrzeniach, jednak po przeszukaniach w Biurze Prokuratora Generalnego odpowiednie informacje rzekomo bezprawnie usunięto z rejestru państwowego. Ponadto, według słów Kravchenko, informacje zawarte w materiałach śledczych stały się znane osobom, których dotyczyły.

Były prokurator generalny łączy te wydarzenia z późniejszą operacją NABU i SAP o nazwie „Kartagina”. Przypuszcza on, że niektóre śledztwa antykorupcyjne mogły zostać wykorzystane w celu odwrócenia uwagi od ewentualnych naruszeń prawa w otoczeniu kierownictwa organów antykorupcyjnych lub jako narzędzie nacisku na funkcjonariuszy organów ścigania prowadzących te sprawy.

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Krawczenko zapowiedział dalsze upublicznianie dokumentów, nagrań rozmów i innych materiałów. Według niego mogą one potwierdzić związek między przeszukaniami w Biurze Prokuratora Generalnego, ewentualnym wyciekiem informacji śledczych a operacją „Kartagina”.

Jednocześnie przedstawione zarzuty i przypuszczenia stanowią wersję wydarzeń byłego prokuratora generalnego. Opublikowane fragmenty rozmów same w sobie nie potwierdzają przedstawionych przez niego twierdzeń.

Źródło: Rusłan Kravczenko

Wcześniej były prokurator generalny Kravchenko oświadczył, że był śledzony w Austrii: wśród osób zamieszanych w tę sprawę znajdują się kierownictwo NABU i SAP.

Przypomnijmy, że były prokurator generalny Rusłan Kravczenko po wyjeździe z Ukrainy zarejestrował swoje główne miejsce zamieszkania w Wiedniu.

Wiadomo również, że Rusłan Kravczenko zadeklarował 1,36 mln hrywien wynagrodzenia za niecały rok 2026, podczas gdy dochody jego żony Aleksandry przekroczyły 5,4 mln hrywien. Informacje o majątku, dochodach i oszczędnościach małżonków zawarte są w oświadczeniu złożonym po odejściu ze stanowiska.

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