Wideo: W obwodzie kijowskim zatrzymano 13 uczestników starć w pobliżu posterunku Gwardii Narodowej w Pietropawłowskiej Borszczagowce

Funkcjonariusze organów ścigania zatrzymali 13 osób zamieszanych w starcia w Pietropawłowskiej Borszczagowce, do których doszło 2 listopada w pobliżu miejsca stacjonowania Gwardii Narodowej. Według danych Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) i Policji Narodowej wśród zatrzymanych znajduje się prawdopodobna organizatorka prowokacji posiadająca sfałszowaną legitymację chirurga oraz młody mężczyzna, który uszkadzał pojazdy młotem kowalskim.

Co wiadomo o zatrzymanych

W ramach śledztwa funkcjonariusze organów ścigania przeprowadzili kolejne 14 przeszukań. Wobec siedmiu zatrzymanych sąd zastosował już środek zabezpieczający w postaci aresztu tymczasowego.

Wśród osób podejrzanych znajduje się 18-latek pochodzący z obwodu zaporoskiego, który – według informacji śledztwa – przez cztery i pół roku mieszkał na terytorium okupowanym i przeniósł się do obwodu kijowskiego zaledwie kilka miesięcy przed incydentem. Podczas starć uderzał młotem w samochód patrolowy oraz autobus wojskowy.

Do zablokowania przejazdu i uszkodzenia pojazdów Gwardii Narodowej dołączyli również 22-letnia bezrobotna mieszkanka okolicy oraz 21-letni budowlańca z obwodu rówieńskiego. Według danych organów ścigania nie tylko niszczyli oni pojazdy, ale także nawoływali innych uczestników tłumu do niszczenia pojazdów.

Organizatorka posługiwała się sfałszowaną legitymacją chirurga

Według wersji śledczej za organizację incydentu odpowiadała mieszkanka miasta, która przedstawiała się jako pracownica prywatnej placówki medycznej. Kobieta posiadała sfałszowaną legitymację chirurga i nawoływała ludzi do szturmu na tymczasowy punkt wojskowy.

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SBU zaznaczyła, że zatrzymana nie posiadała wyższego wykształcenia medycznego ani farmaceutycznego. Ministerstwo Zdrowia potwierdziło również, że nie wydało jej żadnych certyfikatów ani uprawnień zawodowych.

Jakie zarzuty postawiono podejrzanym

Czyny zatrzymanych zakwalifikowano na podstawie kilku artykułów Kodeksu karnego Ukrainy. Siedmiu osobom postawiono zarzuty utrudniania legalnej działalności formacji wojskowych oraz rozpowszechniania informacji o ich rozmieszczeniu.

Kolejnym sześciu osobom policja zarzuca chuligaństwo oraz stawianie oporu funkcjonariuszom organów ścigania. Na mocy tych artykułów osobom zamieszanym w te wydarzenia grozi do ośmiu lat pozbawienia wolności.

Źródło: SBU

Starcia w Petropawliwskiej Borszczagowce zakończyły się postawieniem zarzutów 18-letniemu chłopakowi.

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