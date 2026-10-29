Film: 30 października w obwodzie poltawskim ogłoszono dzień żałoby w związku z atakiem wroga na Kremenczuk

W obwodzie poltawskim dzień 30 października ogłoszono dniem żałoby po ofiarach śmiertelnych w wyniku wrogiego ataku na Kremenczuk. W mieście wróg uderzył w dwa miejsca, w wyniku czego zginęły trzy osoby, a kolejne 32 odniosły rany, w tym sześcioro dzieci. Obecnie dziewięć osób poszkodowanych zostało hospitalizowanych na oddziałach szpitalnych.

W pierwszym miejscu uderzenia wroga uszkodzeniu uległy wielorodzinne budynki mieszkalne. W drugim miejscu zniszczeniom uległy domy prywatne oraz budynek szkoły z internatem, z której dzieci zdołano na czas przenieść do schronu.

Na miejscach zdarzeń działają wszystkie odpowiednie służby oraz sztab operacyjny. Służby komunalne i organizacje charytatywne zapewniają lokalnym mieszkańcom niezbędną pomoc w zakresie tymczasowego zabezpieczenia uszkodzonych okien i sufitów; trwają prace związane z usuwaniem skutków ataku.

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Źródło: szef obwodowej administracji wojskowej w Poltavie Witalij Dyakivnych.

Wcześniej informowano, że w Kremenczuku w obwodzie poltawskim w wyniku rosyjskiego ataku zginęły dwie osoby, a 11 zostało rannych. Rosyjski dron uderzył w wielopiętrowy budynek mieszkalny.

W Dnieprze po rosyjskim ataku wybuchł pożar w zakładzie przemysłowym.

Okupanci zaatakowali cywilne przedsiębiorstwo w obwodzie rówieńskim; jest jedna ofiara śmiertelna.

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