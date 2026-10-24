Film: Na mieszkańca Jaremcza sporządzono protokół w związku z okrutnym traktowaniem konia

Policjanci odnaleźli mężczyznę, który w miejscowości Mykuliczyn w obwodzie iwano-frankowskim zmuszał kulawego konia do ciągnięcia drewna. Poszukiwania trwały kilka dni. Funkcjonariusze sporządzili wobec mieszkańca Jaremcza protokół administracyjny za okrutne traktowanie zwierząt.

Do zdarzenia doszło 14 października w miejscowości Mykuliczyn, niedaleko kurortu Jaremcze. Do policji zgłosiła się mieszkanka obwodu czerniowieckiego, która opowiedziała, że w pobliżu stacji kolejowej mężczyzna zmuszał konia do przewożenia drewna, mimo że zwierzę kulało.

Kobieta opowiedziała również o okrutnym traktowaniu zwierzęcia w Tredc. Użytkowniczka o pseudonimie emmi.vamell opublikowała film z tego zdarzenia i napisała: „Niepoczytalny mężczyzna, czy to normalne? Dzisiaj wracałam z Karpat, pociąg miał opóźnienie i oto taki widok. Słyszymy, jak ktoś krzyczy, przeklina, a potem wychodzi mężczyzna z koniem, który ciągnie kłodę i chrypi, zrobiło mi się niedobrze. Kiedy podeszłam i zobaczyłam, jak koń upada… wszystko jest na filmie… złożyłam zawiadomienie na policji, ale nie jestem pewna, czy coś z tym zrobią… Czy jest tu ktoś zajmujący się sprawami zwierząt i mógłby się tym zająć? Stacja Mykuliczyn”.

Pod postem użytkownicy wyrażali oburzenie i wzywali organy ścigania do zareagowania na nagranie. W szczególności na incydent zwróciła uwagę organizacja zajmująca się ochroną zwierząt UAnimals. Poinformowano tam, że ich prawniczka przygotowuje zawiadomienie na policję oraz pismo od ugrupowania poselskiego „Humanitarny kraj”, aby pociągnąć sprawcę krzywdy wobec zwierzęcia do odpowiedzialności.

Policja poinformowała również, że mężczyznę udało się odnaleźć po kilku dniach, ponieważ nie przebywał w miejscu zamieszkania. Okazał się nim 24-letni mieszkaniec miasta Jaremcze. Konia zbadał również lekarz weterynarii. Według niego nie zauważył żadnych urazów u zwierzęcia.

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Wobec mężczyzny sporządzono protokół administracyjny na podstawie części 1 art. 89 Kodeksu o wykroczeniach (okrutne traktowanie zwierząt, które spowodowało u nich ból fizyczny lub cierpienie bez spowodowania okaleczenia lub śmierci). Został on również pouczony o odpowiedzialności za okrutne traktowanie zwierząt oraz zwrócono mu uwagę na konieczność ich właściwego utrzymania i humanitarnego traktowania.

Informację tę podała policja w obwodzie iwano-frankowskim.

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