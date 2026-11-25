Krajowe Biuro Antykorupcyjne przekazało do Biura Prokuratora Generalnego stanowisko dotyczące konieczności wszczęcia postępowania w sprawie przewodniczącego frakcji „Sługa Narodu” Dawida Arakhamii. Według szefa SAP Oleksandra Klymenko decyzja o wszczęciu śledztwa leży wyłącznie w kompetencjach prokuratora generalnego.

W wywiadzie dla „Ukrainskiej Prawdy”, którego nagranie wideo zostało opublikowane na kanale YouTube tej redakcji, Klymenko przypomniał, że pod koniec tego roku upływa termin prowadzenia śledztwa, dlatego należy podjąć decyzję w sprawie nielegalnych wypłat na rzecz parlamentarzystów.

Odpowiadając na pytanie, czy ustalono źródła pochodzenia tych środków i czy mogły to być call center, szef SAP powiedział: „Jak wynika z dochodzenia, nie jest to jakaś sporadyczna sprawa, miało to miejsce w sposób systematyczny, w różnych okresach źródła (pochodzenia środków) były różne... rozważana jest również hipoteza śledcza, że środki te mogły pochodzić z tak zwanych call center, ponieważ sam mechanizm przekazywania tych środków… jest maksymalnie podobny do sposobu, w jaki przekazywano środki w sprawach „Kartagina” i „Kartagina 2”.

Odpowiadając na pytanie, czy szef frakcji „Sługa Narodu” mógł być osobą, która organizowała wypłaty dla posłów w kopertach, Klymenko zauważył: „Aby mówić o konkretnym posłowie, należy wszcząć wobec niego dochodzenie. To leży w gestii prokuratora generalnego”.

Szef SAP zaznaczył, że organy antykorupcyjne już od dawna wzywają do przyznania im prawa do wszczynania dochodzeń w sprawie posłów, jednak obecnie, dopóki takie zmiany nie zostaną przyjęte, jest to wyłączna kompetencja prokuratora generalnego.

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„O ile mi wiadomo, równocześnie z oświadczeniem CPC zwróciło się do Biura Prokuratora Generalnego oraz do NABU. A NABU przekazało swoje stanowisko do Biura Prokuratora Generalnego, że należy wprowadzić (informacje do Jednolitego Rejestru Spraw Karnych dotyczące ewentualnych bezprawnych działań Arakhamii)… Fakty przedstawione w oświadczeniu nie mogą zostać zweryfikowane bez wszczęcia postępowania przygotowawczego” – wyjaśnił szef SAP.

Jak informowano z powołaniem się na Centrum Przeciwdziałania Korupcji (CPK), 4 listopada Najwyższy Sąd Antykorupcyjny (VAKS) zobowiązał pełniącego obowiązki prokuratora generalnego Antona Kowalskiego do wpisania do Jednolitego Rejestru Postępowań Przedprocesowych (ERDR) informacje o możliwym przestępstwie przewodniczącego frakcji parlamentarnej „Sługa Narodu” Dawida Arachamii. Wcześniej, w październiku, CPC zwróciło się do Kowalskiego z oświadczeniem dotyczącym przestępstwa Arachamii.

27 grudnia 2025 r. NABU poinformowało o wykryciu zorganizowanej grupy, w skład której – według wersji śledztwa – wchodzili urzędujący posłowie i która zapewniała wypłaty za głosowanie w Radzie Najwyższej. W ramach tego postępowania postawiono zarzuty pięciu parlamentarzystom, w tym wiceprzewodniczącemu frakcji „Sługa Narodu” Jurijowi Kisielowi. Ponadto pod koniec 2025 roku organy ścigania przeprowadziły przeszukania u asystenta Dawida Arachamii. Zgodnie z treścią postanowień sądowych zorganizowaną grupę kierował poseł należący do kierownictwa frakcji „Sługa Narodu”, który mógł otrzymać 85 tys. dolarów w celu dalszego przekazania ich innym parlamentarzystom.

W CPC uważa się, że w organizację wypłat dla posłów w zamian za potrzebne głosy może być zamieszany Arakhamia. Takie przypuszczenie w organizacji wiąże się z treścią postanowień sądowych, w których mowa jest o przywódcy zorganizowanej grupy spośród kierownictwa frakcji „Sługa Narodu”, a także z informacjami o przeszukaniach w mieszkaniu asystenta Arakhamii. Jednocześnie w CPK podkreślają, że ewentualny udział przewodniczącego frakcji można ustalić jedynie w ramach postępowania przygotowawczego.

Źródło: UP

Przypomnijmy, że Prokuratura Generalna nie wszczęła postępowania przeciwko Arakhamii pomimo orzeczenia sądu.

Jak wyjaśniono w Centrum Przeciwdziałania Korupcji, 19 października złożono tam zawiadomienie o prawdopodobnym rozdawaniu przez Arakhamię „kopert” posłom w zamian za głosy. Kowalski odpowiedział tak samo jak poprzedni prokurator generalny Kravchenko: rzekomo NABU już prowadzi dochodzenie i przekazał tam zgłoszenie. Jednak tylko prokurator generalny może zarejestrować sprawę dotyczącą posła. NABU właśnie to potwierdziło: bez rejestracji Biuro nie może prowadzić śledztwa w sprawie Arakhamii.

NABU oraz Specjalistyczna Prokuratura Antykorupcyjna uzyskały zezwolenie sądowe na pobranie próbek biologicznych od asystenta przewodniczącego frakcji „Sługa Narodu” Dawida Arakhamii w sprawie dotyczącej domniemanych wypłat dla posłów w kopertach. Według informacji dziennikarza Mykoły Tkacza śledczy mogą próbować ustalić związek między skonfiskowanymi pieniędzmi a kierownictwem frakcji, w szczególności poprzez badanie odcisków palców na banknotach. Dziennikarz Jurij Nikolow zauważa, że może to świadczyć o dalszym rozwoju śledztwa.

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