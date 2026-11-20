NABU ujawniło, że szef jednego z oddziałów Departamentu Ochrony Państwowości Narodowej Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) jest podejrzany o ujawnienie tajemnicy śledztwa przedprocesowego oraz przekazanie informacji niejawnych w zamian za nielegalną korzyść. Według danych śledztwa wśród korzyści znalazły się opłacony urlop rodzinny w Bukowelu oraz samochód marki BMW X5.

Jak poinformowano w NABU, śledztwo wykazało dwa przypadki prawdopodobnej działalności korupcyjnej tego urzędnika.

Pierwszy dotyczy śledztwa prowadzonego przez NABU i SAP w sprawie przywłaszczenia ropy naftowej i produktów ropopochodnych spółki PJSC „Ukrnafta”. Pod koniec 2024 roku, zgodnie z wersją śledztwa, pracownik Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) uzgodnił z osobą zaufaną jednego z beneficjentów tzw. grupy „Privat”, że będzie przekazywał informacje o przebiegu śledztwa i planowanych działaniach śledczych. Udział beneficjentów w tym postępowaniu jest obecnie sprawdzany.

Według danych Biura Antykorupcyjnego uzyskane informacje mogły pomagać osobom objętym postępowaniem w obchodzeniu ograniczeń związanych z sankcjami, zajęciem aktywów i listami gończymi. W zamian za te informacje osoba zaufana opłaciła urzędnikowi pobyt w hotelu Radisson Blu Resort Bukovel o wartości 160 tysięcy hrywien. Pod koniec grudnia 2024 roku wypoczywała tam jego żona z dziećmi.

Drugi przypadek, jak twierdzą detektywi, miał miejsce w 2023 roku. Wówczas urzędnik Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) rzekomo uzgodnił z byłym dyrektorem ds. wierceń spółki akcyjnej „Ukrgazvydobuvannya”, że ten będzie mu przekazywał informacje o ograniczonym dostępie. Chodziło w szczególności o dane z zamkniętych rejestrów państwowych, a także informacje, które znajdowały się w posiadaniu operatorów i dostawców usług telekomunikacyjnych.

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Za przekazanie tych informacji były menedżer najwyższego szczebla, zgodnie z wersją śledztwa, nabył dla pracownika SBU samochód marki BMW X5. Aby ukryć faktycznego użytkownika, w czerwcu 2023 roku samochód został zarejestrowany na firmę kontrolowaną przez osobę wręczającą łapówkę. Jednocześnie z samochodu korzystali sam urzędnik oraz jego żona.

Urzędnikowi Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) postawiono zarzut uzyskania nielegalnej korzyści oraz ujawnienia danych dotyczących postępowania przygotowawczego. Osoba zaufana jednego z beneficjentów grupy „Privat” oraz były dyrektor ds. wierceń w „Ukrgazwydobywaniya” są podejrzani o wręczenie nielegalnej korzyści urzędnikowi.

Według źródeł serwisu UA.NEWS chodzi o adwokata Bogdana Jakimca.

Źródło: NABU

W środę, 18 listopada, z inicjatywy posła Ołeksija Honczarenka w Radzie Miasta Kijowa rozpoczęło się kolejne posiedzenie Tymczasowej Komisji Śledczej Rady Najwyższej (TSK) w sprawie naruszeń ustawodawstwa w dziedzinie obronności oraz przestępstw korupcyjnych. Na posiedzenie zaproszono generała Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) Siergieja Dukę.

Przypomnijmy, że generał Siergiej Duka pojawił się na posiedzeniu i odpowiadał na niektóre pytania. W szczególności podczas posiedzenia Duka oświadczył, że oglądał wywiad z „Meksykaninem”, jednak osobiście go nie zna.

NABU zatrzymało generała SBU Siergieja Dukę w ramach sprawy dotyczącej łapówek od call center. Zatrzymanie miało miejsce w ramach operacji „Kartagina” mającej na celu rozbicie organizacji przestępczej, której członkowie systematycznie wręczali łapówki wysokim rangą funkcjonariuszom organów ścigania w zamian za swobodną działalność oszukańczych call center.

Wcześniej osoba występująca w nagraniach NABU w sprawie „Kartagina” Jegor Burkin, znany jako „Meksykanin”, udzielił wywiadu blogerowi Wasylowi Tymoszenko, w którym opowiedział o miesięcznym obrocie call center, ich ogólnej liczbie na Ukrainie oraz konieczności zapewnienia ochrony tego rodzaju działalności.

Burkin opisał również, na jakie rodzaje oszustw dzielą się centra telefoniczne na Ukrainie. Według niego centra te dzielą się na 5–6 gałęzi w zależności od rodzaju działalności. Mogły to być call center zajmujące się bankowością – to właśnie te, które oszukują babcie i dziadków. Mogły to być również call center zajmujące się rynkiem Forex. Nie jest to oszustwo, ale tutaj poszukuje się awanturników, którzy chcą szybko zarobić. Są to call center zajmujące się wróżbiarstwem. Call center zajmujące się handlem suplementami diety, call center zajmujące się piramidami finansowymi oraz call center zajmujące się zwrotem inwestycji.

Ponadto „Meksykanin” potwierdził swój głos na nagraniach i wyjaśnił słowa dotyczące ataku na dziennikarza śledczego Denisa Bigusa. „Denis Bigus nie otrzymał żadnej groźby skierowanej pod jego adresem. W stosunku do Denisa Bigusa nie podjęto żadnych działań. To, co mówię w prywatnych rozmowach z kimkolwiek, nie ma znaczenia” – oświadczył rozmówca Wasyla Tymoszenki.

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