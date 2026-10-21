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Wideo: Przeszukania w mieszkaniu prezesa NBU Pysznego mają związek z „Karpatnaftochem” i „Sens Bankiem” — poseł do parlamentu

UA NEWS 21 października 2026 11:24
Wideo: Przeszukania w mieszkaniu prezesa NBU Pysznego mają związek z „Karpatnaftochem” i „Sens Bankiem” — poseł do parlamentu

Przeszukania w mieszkaniu prezesa Narodowego Banku Ukrainy Andrieja Pysznego mogą dotyczyć sytuacji związanej z zakładem „KarpatNaftoChim” oraz zarządzaniem bankiem Sens przez osoby postronne. Stwierdził to poseł Jarosław Żelezniak, powołując się na kilka własnych źródeł.

 

Według Żelezniaka w obu sprawach pojawia się postać Wasyla Wesołego, którego poseł nazwał „człowiekiem z Bankowej”.

Ponadto poseł twierdzi, że zgodnie z zeznaniami byłego przewodniczącego rady nadzorczej Sens Banku to właśnie Andrij Pyszny wprowadził Wesołego do banku.

Wcześniej NABU potwierdziło przeprowadzenie przeszukań w siedzibie Narodowego Banku Ukrainy oraz u jednego z pracowników.

Wcześniej poseł Żeleznyak poinformował, że NABU przeprowadza przeszukania w gabinecie prezesa Narodowego Banku Ukrainy Andrieja Pysznego.

Przypomnijmy, że Pyszny zaprzeczył, jakoby wywierał wpływ na decyzje kadrowe w banku Sens Bank.

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