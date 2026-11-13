Film: Osoba przesiedlona z obwodu donieckiego ewakuowała pięć koni po rosyjskim ataku na stajnię

Iwan Szebanow opuścił gminę Pokrowską wraz z pięcioma końmi, które uratował po ostrzale jego stajni przez wojska rosyjskie. Zwierzęta udało się wywieźć z niebezpiecznego obszaru.

Tak więc pół roku temu przesiedleńca Iwan Szebanow wyjechał do Czerkas. W swojej rodzinnej gminie miał własną stajnię, więc przez długi czas nie chciał opuścić domu pomimo niebezpieczeństwa. Aby chronić swoje konie, gospodarz musiał chwycić za strzelbę. „Zastrzeliłem jednego, a potem jeszcze jednego we wsi. A potem zaczęli na mnie polować. Chłopaki ze „Skały” mówią: „Tam wszystko widzą”. Jeśli zobaczyli, to na pewno przyjdą. Nie bałem się tak bardzo. Bałem się, bo chcę ocalić moją elitę” – opowiedział przesiedleńca.

Jednak Rosjanie mimo wszystko trafili w stajnię Iwana Szebanowa. Gospodarzowi udało się uratować tylko pięć koni. Później wyjechał dalej, z dala od rosyjskich ataków.

W Czerkasach mężczyzna pracuje już nad nową stajnią dla swoich koni. Pomagają mu w tym wolontariusze i ludzie, którym nie jest to obojętne. W szczególności ludzie przynoszą jedzenie dla koni. „Kiedy nie było czym je karmić, wydawałem własne pieniądze. Kiedy otrzymałem pomoc w wysokości 19 tysięcy, 10 tysięcy przeznaczyłem na zakup siana. Wydałem własne pieniądze. Tę małą klaczkę nie miałem czym karmić. Teraz kupiliśmy cztery tony owsa. Chłopaki jeszcze nie zabrali tego siana” – opowiedział przesiedleńca.

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Oprócz stajni przesiedleńca planuje zbudować ujeżdżalnię do treningów. „Chciałbym jeszcze mieć ujeżdżalnię. Małą ujeżdżalnię do skoków przez przeszkody, potrzebna jest większa ujeżdżalnia i trzeba ją ogrodzić, żeby można było wyprowadzić konia na przeszkody” – powiedział gospodarz.

Iwan Szebanow nazywa swoje konie „elitą”, ponieważ są one mistrzami ogólnoukraińskich zawodów jeździeckich. Jednego ze swoich mistrzów mężczyzna stracił podczas rosyjskiego ataku. „Miałem takiego mistrza. Nigdy w życiu nie uderzyłem batem podczas zawodów. Moi rywale wybijali konie batem, a ja po prostu jechałem. Pochowałem go. Chcieliśmy postawić ogrodzenie, ale nie udało się” – opowiedział w reportażu stacji Suspilne.

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