Wideo: Podczas rozprawy wyszło na jaw, że wysoki rangą funkcjonariusz Policji Narodowej, Cenow, prowadził interesy z organizacją przestępczą

W dniu 5 listopada Najwyższy Sąd Antykorupcyjny rozpatruje wniosek o zastosowanie środka zabezpieczającego wobec pierwszego zastępcy szefa Departamentu Śledztw Strategicznych Policji Narodowej, Władimira Cenowa. Zarzuca mu się tuszowanie działalności oszukańczych call center.

Informuje o tym korespondent UA.News z sali sądowej.

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Według wersji śledztwa Władimir Cenow, który figuruje w aktach sprawy NABU „Kartagina” pod pseudonimem „Price”, był uczestnikiem procederu polegającego na tuszowaniu działalności oszukańczych call center. Śledztwo uzyskało dowody na kontakty Czenowa z autorytetem świata przestępczego Andrijem Osipowem (pseudonim „Kryminal”). Podczas rozprawy prokurator przedstawił szczegóły schematu, który funkcjonował co najmniej od 5 stycznia do 27 lipca 2026 roku. Osipow przekazywał adresy kontrolowanych przez siebie call center, a Cenow nie przeprowadzał w nich przeszukań ani nie podejmował innych działań, ignorując ich działalność. Pomagał również w przypadkach, gdy call center zostały już wykryte przez inne organy ścigania. Kiedy skonfiskowano komputery i serwery oszukańczego call center, w sprawę wkroczył Sąd Rejonowy w Pechersku, który wydał postanowienie o zwrocie sprzętu. Tsenow dopilnował, by komputery pomyślnie trafiły z powrotem do oszustów, umożliwiając im wznowienie działalności.

Za swoją pracę Cenow otrzymywał od Osipowa wynagrodzenie za pośrednictwem portfeli kryptowalutowych.

Podczas rozpraw prokuratura nalega na zatrzymanie Władimira Cenowa w areszcie z możliwością wpłacenia kaucji w wysokości 20 mln hrywien. Prokuratura uzasadniła swoje stanowisko tym, że Czenow odmówił współpracy ze śledztwem, nie podał haseł, loginów itp., a tym samym ukrywa dowody. Istnieje również wysokie ryzyko ucieczki oraz wywierania nacisku na świadków ze strony podejrzanego, który ma silne powiązania w organach ścigania i sądownictwa.

Przypomnijmy, że NABU i SAP postawiły zarzuty pięciu członkom organizacji przestępczej, którą ujawniono dzień wcześniej podczas operacji „Kartagina”. Wśród podejrzanych znajduje się organizator ugrupowania oraz wysocy rangą urzędnicy Służby Bezpieczeństwa Ukrainy i Policji Narodowej.

Po upublicznieniu nowych materiałów w ramach sprawy „Kartagina” organy antykorupcyjne zatrzymały pierwszego zastępcę szefa Departamentu Śledztw Strategicznych Policji Narodowej Włodzimierza Cenowa.

NABU zatrzymało generała SBU Siergieja Dukę w ramach sprawy dotyczącej łapówek od centrów obsługi telefonicznej. Stawiał opór i groził bronią.

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