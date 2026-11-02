Film: W domu w Petropawliwskiej Borszczagowce znaleziono 25 osób, cztery z nich są ranne
W Petropawliwskiej Borszczagowce w obwodzie kijowskim w jednym z domów znaleziono 25 osób. Cztery z nich odniosły obrażenia i potrzebują pomocy medycznej — planuje się przewieźć je do szpitala.
Do budynku, w którym – według doniesień lokalnych mieszkańców – mogli być przetrzymywani zakładnicy, wpuszczono ratowniczkę medyczną i funkcjonariusza organów ścigania.
W domu przy ulicy Słonecznej 7 w dzielnicy Petropawliwska Borszczagówka w Kijowie, gdzie od południa lokalni mieszkańcy widzieli karetki pogotowia i policję, mogło być przetrzymywanych ponad 20 osób. Wśród nich są ranni – poinformowała pracownica służb medycznych, która obecnie przebywa na miejscu zdarzenia.
Kobieta powiedziała dziennikarzom, że w budynku — od strychu po piwnicę — znajduje się co najmniej 25 osób. Nie wiadomo, czy są to osoby cywilne, czy wojskowe.
Cztery osoby spośród tych, które znaleziono w budynku, wymagają pomocy medycznej. Zostały one już przewiezione do karetek pogotowia.
Lekarka nie sprecyzowała, jakie konkretnie obrażenia odnieśli mężczyźni i kto je im zadał.
Informację tę podaje serwis UNN.
Przypomnijmy, że dowództwo wojskowe pilnie udaje się na przedmieścia Kijowa: szczegóły zdarzenia.