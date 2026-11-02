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Film: W domu w Petropawliwskiej Borszczagowce znaleziono 25 osób, cztery z nich są ranne

UA NEWS 02 listopada 2026 19:36
Film: W domu w Petropawliwskiej Borszczagowce znaleziono 25 osób, cztery z nich są ranne

W Petropawliwskiej Borszczagowce w obwodzie kijowskim w jednym z domów znaleziono 25 osób. Cztery z nich odniosły obrażenia i potrzebują pomocy medycznej — planuje się przewieźć je do szpitala.

Do budynku, w którym – według doniesień lokalnych mieszkańców – mogli być przetrzymywani zakładnicy, wpuszczono ratowniczkę medyczną i funkcjonariusza organów ścigania.

W domu przy ulicy Słonecznej 7 w dzielnicy Petropawliwska Borszczagówka w Kijowie, gdzie od południa lokalni mieszkańcy widzieli karetki pogotowia i policję, mogło być przetrzymywanych ponad 20 osób. Wśród nich są ranni – poinformowała pracownica służb medycznych, która obecnie przebywa na miejscu zdarzenia.


 

Kobieta powiedziała dziennikarzom, że w budynku — od strychu po piwnicę — znajduje się co najmniej 25 osób. Nie wiadomo, czy są to osoby cywilne, czy wojskowe. 

Cztery osoby spośród tych, które znaleziono w budynku, wymagają pomocy medycznej. Zostały one już przewiezione do karetek pogotowia. 

Lekarka nie sprecyzowała, jakie konkretnie obrażenia odnieśli mężczyźni i kto je im zadał.

Informację tę podaje serwis UNN.

Przypomnijmy, że dowództwo wojskowe pilnie udaje się na przedmieścia Kijowa: szczegóły zdarzenia.

 

 

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