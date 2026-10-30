W stołecznym garnizonie Państwowej Służby ds. Sytuacji Nadzwyczajnych pożegnano przechodzącego na zasłużoną emeryturę dowódcę jednej z jednostek kijowskich ratowników, Walentyna Ostapca. Poświęcił on 33 lata swojego życia służbie i ratowaniu ludzi.

W 2026 roku, podczas likwidacji skutków kolejnego rosyjskiego ataku, Ostapec ponownie znalazł się pod ostrzałem i odniósł ciężkie rany. Za służbę i męstwo ratownik został odznaczony orderem „Za męstwo”.

Swoją karierę zawodową Walenty Mykolajowycz rozpoczął od stanowiska szeregowego strażaka. W ciągu ponad trzech dekad służby ma na swoim koncie setki wyjazdów, likwidację skutków wrogich ostrzałów stolicy oraz niezliczone uratowane życia.

W 2026 roku, podczas likwidacji skutków kolejnego ataku Federacji Rosyjskiej, Walentin Ostapec wraz z kolegami znalazł się pod ponownym ostrzałem wroga i odniósł ciężkie rany. Za odwagę i poświęcenie został odznaczony wieloma nagrodami, w tym Orderem „Za Męstwo” III stopnia.

Pożegnanie weterana odbyło się zgodnie z dawną i wzruszającą tradycją strażaków. Ubrany w swój zwyczajowy mundur bojowy, Walentin Mikołajowicz po raz ostatni wykonał służbowy obowiązek – samodzielnie wyjechał wozem strażackim z remizy. Następnie koledzy „wypłukali” go strumieniami wody z dwóch węży strażackich – jest to symboliczny rytuał zmywania nagromadzonej przez lata pracy sadzy i niepokojów.

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Informację tę przekazało Główne Zarząd Państwowej Służby Ratowniczej Ukrainy w Kijowie.

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