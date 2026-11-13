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Wiadomości Ukraina

Film: W Kijowie zdemaskowano maga, który obiecał wyleczyć chorego chłopca, a następnie oszukał jego matkę

UA NEWS 13 listopada 2026 11:41
Film: W Kijowie zdemaskowano maga, który obiecał wyleczyć chorego chłopca, a następnie oszukał jego matkę

Prokuratura rejonowa w Darnytsii postawiła zarzuty 27-letniemu mieszkańcowi Kijowa, znanemu z programów telewizyjnych. Zgodnie z ustaleniami śledztwa mężczyzna wykorzystywał swoją popularność, aby oferować płatną pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności rodzicom chorych dzieci oraz krewnym zaginionych żołnierzy.

 

Działania „maga” zakwalifikowano na podstawie części 4 art. 190 Kodeksu Karnego Ukrainy (oszustwo popełnione z wykorzystaniem sprzętu elektronicznego). 

W maju 2025 roku do „magika” zwróciła się kobieta wychowująca 7-letniego syna z poważną diagnozą i zaburzeniami zachowania, które nie podlegają leczeniu, a wymagają korekty zachowania. Wykorzystując wrażliwy stan psychiczny kobiety, „mag” przekonał ją o konieczności przeprowadzenia płatnych „konsultacji” i „rytuałów”, które miały pomóc jej synowi. Kobieta przelała za taką „pomoc” łącznie 60 000 UAH. Jego rytuały nie przyniosły żadnego efektu, poza wzbogaceniem się tak zwanego maga.

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Oprócz „usług magicznych” i „maratonów” mężczyzna zarabiał na sprzedaży figurek „złotego bawoła, który pomaga milionerom”, a także cudownych świec, które pomagają usunąć „klątwę”. Figurkę można było kupić za 9 000 hrywien, a cudowną świeczkę za 1 300 hrywien. 

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Aby zwiększyć liczbę obserwujących na swoich stronach, mężczyzna sporządzał „wróżby z kart” dotyczące przebiegu wojny, „prorokował”, że mieszkańcy Kijowa będą przewożeni barkami z prawego na lewy brzeg miasta, oraz podkreślał – „magowie i czarownice mają podczas wojny szczególną moc nie tylko po to, by przetrwać, ale by żyć dobrze”. 

Źródło: Biuro prasowe prokuratury miejskiej w Kijowie

We Lwowie odbędzie się proces kobiety oskarżonej o oszustwo oparte na scenariuszu „Twoje dziecko uległo wypadkowi drogowemu”.

Wcześniej informowano, że 71-letnia mieszkanka Kijowa otrzymała na jeden z komunikatorów wiadomość od mężczyzny, który przedstawił się jako pracownik Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU). Poinformował on, że kobieta jest podejrzana o zdradę stanu i musi przekazać wszystkie swoje oszczędności do sprawdzenia. Miały one zostać sprawdzone pod kątem ewentualnego pochodzenia z Rosji. Kobietie obiecano zwrot sprawdzonych środków. Aby brzmieć przekonująco, oszuści wysyłali jej za pośrednictwem komunikatora sfałszowane wezwania.

Wcześniej Wyższy Sąd Antykorupcyjny skazał pracownika zakładu agregatów w Krasyliwie na 9 lat pozbawienia wolności za uzyskanie nielegalnej korzyści.

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