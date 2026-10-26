Film: we Lwowie zatrzymano i skazano kolaboranta z policji okupacyjnej w Zaporożu

Sąd uznał 29-letniego mieszkańca obwodu zaporoskiego za winnego działalności kolaboracyjnej i skazał go na 12 lat pozbawienia wolności wraz z konfiskatą całego majątku. Ponadto skazanemu zakazano sprawowania funkcji w organach ścigania i organach władzy przez okres 10 lat.

W czerwcu 2022 roku mężczyzna dobrowolnie wstąpił do policji okupacyjnej w rejonie Wasylowskim, gdzie wspólnie z przedstawicielami organów okupacyjnych patrolował miejscowość Michajłówka, przeprowadzał przeszukania w mieszkaniach mieszkańców o poglądach proukraińskich oraz zapewniał ochronę lokalu wyborczego podczas pseudoreferendum w sprawie „przyłączenia” obwodu zaporoskiego do Federacji Rosyjskiej.

Pod koniec 2023 roku oskarżony wyjechał na terytorium kontrolowane przez Ukrainę i osiadł u krewnych we Lwowie pod pozorem osoby wewnętrznie przesiedlonej, gdzie został zatrzymany przez organy ścigania. Do czasu uprawomocnienia się wyroku skazany będzie przebywał w areszcie.

Źródło: Biuro Prokuratora Generalnego.

Kolaborant Aleksander Kobiec, który stał na czele administracji okupacyjnej w Chersoniu, został skazany na dożywotnie pozbawienie wolności z konfiskatą mienia. Wyrok wydano na podstawie dowodów zebranych przez kontrwywiad oraz śledczych Służby Bezpieczeństwa Ukrainy.

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy postawiła kolejne zarzuty Władimirowi Saldo, tzw. „szefowi” administracji okupacyjnej obwodu chersońskiego, w szczególności za utworzenie batalionu okupacyjnego.

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