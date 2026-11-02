W Petropawliwskiej Borszczagowce pod Kijowem doszło do starcia podczas wyprowadzania osób z budynku, w którym się znajdowały. Zaczęto ich eskortować do wojskowego autobusu, jednak zgromadzony tłum próbował temu przeszkodzić.

Osoby, które wcześniej zgłaszały nielegalne przetrzymywanie obywateli w budynku, zaatakowały pojazd i próbowały uwolnić zmobilizowanych. Obecnie tłum blokuje autobus, do którego wsadzono mężczyzn.

Tłum najpierw próbował zburzyć ceglane ogrodzenie budynku.

Następnie, gdy zaczęto wyprowadzać mężczyzn z budynku i eskortować ich do wojskowego autobusu, ludzie zaczęli skandować: „Chłopaki, uciekajcie!” i zaatakowali autobus.

Obecnie autobus jest zablokowany.

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Informuje o tym UNN.

Dowódca Gwardii Narodowej potwierdził przetrzymywanie osób powracających z strefy działań wojennych w Petropawłowskiej Borszczagowce.

Wideo: W domu w Pietropawłowskiej Borszczagowce znaleziono 25 osób, cztery z nich są ranne.

Przypomnijmy, że dowództwo wojskowe pilnie udaje się na przedmieścia Kijowa: szczegóły zdarzenia.

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