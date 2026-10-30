Wideo: Ukraina zwołuje nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ w związku z atakami Rosji na Dniepr i Czernihów
Ukraina zwołuje nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ w związku z masowymi atakami rosyjskimi na Dniepr i Czernihów, w wyniku których zginęli cywile. Poinformował o tym ambasador Ukrainy.
Oświadczył to ambasador Ukrainy przy ONZ Andrij Melnyk.
Strona ukraińska zwołuje nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ w związku z ostatnimi ostrzałami miast na Ukrainie.
Według dyplomaty rosyjskie rakiety celowo uderzają w ludność cywilną.
„W związku z ostatnimi barbarzyńskimi okrucieństwami Rosji wobec ukraińskiej ludności cywilnej w Dnieprze, Czernihowie i Kremenczuku, gdzie rosyjskie rakiety celowo zabiły 20 Ukraińców i raniły dziesiątki innych, zwołujemy nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ” – zaznaczył Melnik.
Ponadto dyplomata wyraził zdecydowane stanowisko w sprawie członkostwa Federacji Rosyjskiej w tej międzynarodowej organizacji, wzywając do ostatecznego wykluczenia Rosji.
Przypomnijmy, że Rosja ponownie zaatakowała dworzec kolejowy w Dnieprze.
Wcześniej okupanci zaatakowali dworzec kolejowy w Dnieprze, w wyniku czego zginęło co najmniej 13 osób.
Rosyjski atak na dworzec w Dnieprze pochłonął życie pięciu pracowników kolei: wśród ofiar śmiertelnych znalazły się dwie konduktorki.
Ukrzaliznyca doprecyzowała okoliczności rosyjskiego ataku na dworzec kolejowy w Dnieprze, w wyniku którego zginęli i zostali ranni pasażerowie cywilni.