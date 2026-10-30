Wideo: Ukraina zwołuje nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ w związku z atakami Rosji na Dniepr i Czernihów

Ukraina zwołuje nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ w związku z masowymi atakami rosyjskimi na Dniepr i Czernihów, w wyniku których zginęli cywile. Poinformował o tym ambasador Ukrainy.

Oświadczył to ambasador Ukrainy przy ONZ Andrij Melnyk.

Strona ukraińska zwołuje nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ w związku z ostatnimi ostrzałami miast na Ukrainie.

Według dyplomaty rosyjskie rakiety celowo uderzają w ludność cywilną.

„W związku z ostatnimi barbarzyńskimi okrucieństwami Rosji wobec ukraińskiej ludności cywilnej w Dnieprze, Czernihowie i Kremenczuku, gdzie rosyjskie rakiety celowo zabiły 20 Ukraińców i raniły dziesiątki innych, zwołujemy nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ” – zaznaczył Melnik.

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Ponadto dyplomata wyraził zdecydowane stanowisko w sprawie członkostwa Federacji Rosyjskiej w tej międzynarodowej organizacji, wzywając do ostatecznego wykluczenia Rosji.

Przypomnijmy, że Rosja ponownie zaatakowała dworzec kolejowy w Dnieprze.

Wcześniej okupanci zaatakowali dworzec kolejowy w Dnieprze, w wyniku czego zginęło co najmniej 13 osób.

Rosyjski atak na dworzec w Dnieprze pochłonął życie pięciu pracowników kolei: wśród ofiar śmiertelnych znalazły się dwie konduktorki.

Ukrzaliznyca doprecyzowała okoliczności rosyjskiego ataku na dworzec kolejowy w Dnieprze, w wyniku którego zginęli i zostali ranni pasażerowie cywilni.

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