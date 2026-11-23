23 listopada w wielu regionach Ukrainy spadł pierwszy śnieg. Opady śniegu odnotowano w obwodzie poltawskim, obwodzie odeskim, w Charkowie, a także w obwodach zachodnich.

W Połtawie śnieg pokrył ulice i domy, jednak ze względu na dodatnią temperaturę nie utrzymuje się na ziemi. Opady śniegu wystąpiły również w Karlówce i Lubnach, gdzie miejscami rozpoczęła się zamieć.

W obwodzie odeskim pierwszy śnieg spadł w kontekście problemów z dostawami energii elektrycznej i ciepła po rosyjskich atakach. Śnieg pada również w Charkowie, gdzie miasto ogarnęła zamieć.

Pomimo opadów śniegu na Ukrainie nie ma na razie silnych mrozów — zima jedynie przypomniała o swoim zbliżaniu się.

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W ciągu najbliższego tygodnia, od 23 do 29 listopada 2026 roku, na Ukrainie nastąpi wyraźne przejście do zimowej pogody. Niestabilna pogoda z mokrym śniegiem, porywistym wiatrem i gołoledzią w pierwszych dniach tygodnia, bliżej weekendu, zmieni się na suchą i mroźną pod wpływem antycyklonu skandynawskiego.

W poniedziałek, 23 listopada 2026 r., w Ukrainie prognozowana jest pochmurna pogoda z przejaśnieniami oraz znacznymi kontrastami pogodowymi między zachodem a pozostałą częścią kraju.

W wysokogórskich rejonach Karpat już czwarty dzień z rzędu utrzymuje się burzowa pogoda: na szczycie Pip Ivan Czarnogórski spadło dużo śniegu, temperatura spadła do -12 stopni, a prędkość wiatru na szczycie osiągała 17 m/s.

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