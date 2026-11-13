W piątek, 13 listopada, w Użhorodzie w wyniku intensywnych opadów deszczu zalanych zostało kilka ulic oraz przejazd pod mostem kolejowym. Na niektórych odcinkach miasta ruch samochodowy uległ znacznemu utrudnieniu.

Zaznaczono, że woda zalała w szczególności jezdnię na kilku ulicach w różnych dzielnicach miasta. Ponadto, z powodu nagromadzenia wody deszczowej, ponownie zalane zostało przejście dla samochodów pod mostem kolejowym przy ulicy Wasyla Szpenika. W południe odcinek ten został odgrodzony dla bezpieczeństwa kierowców.

Przyczyną podtopień jest to, że miejska kanalizacja nie radzi sobie ze znacznymi opadami deszczu – informują w Radzie Miejskiej w Użhorodzie.

„W ciągu ostatnich pół doby spadła prawie półmiesięczna norma opadów. Mamy rurociągi, które nie są w stanie poradzić sobie z taką ilością opadów. Obecnie wysłano ekipy w celu usunięcia skutków, zaplanowano oczyszczenie krat i studzienek burzowych, w których gromadzi się i stoi woda. Sytuację komplikują opadające liście – utrudniają one odpływ wody” – poinformowała szefowa departamentu gospodarki mieszkaniowej i komunalnej Rady Miasta Użhorod Oleksandra Turianczyk.

Informują o tym naoczni świadkowie w mediach społecznościowych, lokalne media, a także Rada Miejska w Użhorodzie poinformowała o problemie z zalaniem ulic.

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