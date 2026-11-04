Podczas rozprawy sądowej Walentyna Moloda opowiedziała o swoim wykształceniu medycznym i działalności zawodowej.

Twierdzi, że posiada dyplom ukończenia studiów wyższych medycznych, odpowiednie specjalizacje i pracuje jako praktykująca chirurg.

Kobieta oświadczyła również, że jest właścicielką dwóch placówek medycznych i jest gotowa przedstawić śledczym dokumenty potwierdzające jej kwalifikacje, w szczególności licencję.

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Podczas posiedzenia pytano ją również o funkcjonowanie pogotowia ratunkowego w tych placówkach. Młodaja odpowiedziała, że odpowiednie okoliczności zostały już wyjaśnione przez organy ścigania.

W Sądzie Rejonowym Pecherskim w Kijowie wybierany jest środek zabezpieczający wobec Valentiny Molodiej, której zarzuca się utrudnianie działalności Sił Zbrojnych Ukrainy oraz rozpowszechnianie informacji o rozmieszczeniu jednostek wojskowych w związku z udziałem w wydarzeniach w Pietropawłowskiej Borszczagowce.

Wideo: W Pietropawłowskiej Borszczagowce tłum próbował uwolnić zmobilizowanych z autobusu.

Dowódca Gwardii Narodowej potwierdził zatrzymanie osób powracających z terytorium okupowanego w Pietropawłowskiej Borszczagowce.

Wideo: W domu w Pietropawłowskiej Borszczagowce znaleziono 25 osób, cztery z nich są ranne.

Przypomnijmy, że dowództwo wojskowe pilnie udaje się na przedmieścia Kijowa: szczegóły zdarzenia.

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