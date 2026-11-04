W środę, 4 listopada, Narodowe Biuro Antykorupcyjne Ukrainy opublikowało nagrania rozmów osób zamieszanych w sprawę U420, podczas których omawiali oni możliwość fizycznej rozprawy z dziennikarzami relacjonującymi działalność sieci sklepów. W szczególności mowa była o ataku z użyciem kwasu na dziennikarza Denisa Bigusa w związku z materiałem na temat sklepów z narkotykami U420.

Ponadto uczestnicy rozmów grozili fizyczną zemstą blogerowi Igorowi Lachenowi, redakcji ProKyiv oraz obrońcy Mariupola.

Według danych śledztwa w działalność sieci sklepów U420, która sprzedawała substancje odurzające, zaangażowani byli członkowie organizacji przestępczej. Jeden z jej członków, Jegor Burkin, znany pod pseudonimem „Meksykanin”, był właścicielem tych sklepów, a Andrij Osipow, znany jako „Kryminal”, miał udziały w tym biznesie i co miesiąc otrzymywał procent od jego obrotów.

Na opublikowanych nagraniach „Meksykanin” omawia postać dziennikarza Denisa Bigusa oraz możliwe sposoby ataku na niego. W szczególności proponuje oblanie dziennikarza kwasem lub pobicie go młotkami.

„Myślę, że oblejemy go, kur***, kwasem… Co o tym myślisz, czy może po prostu, kur***, pobijemy go młotkami gdzieś, gdzie według ciebie będzie to mniej głośne – młotki czy kwas?” – mówi.

W innej rozmowie Burkin już wprost wyraża chęć rozprawienia się z Bigusem, obawiając się, że dziennikarz będzie nadal publikował materiały na temat ich działalności.

Ponadto oskarżeni wspominali Igora Lachena i innych dziennikarzy, którzy relacjonowali działalność sieci U420, oraz omawiali możliwość ataków na nich. W szczególności grozili fizyczną rozpravą Lachenowi i redakcji ProKyiv.

Wśród potencjalnych celów oskarżeni wymieniali również obrońcę Mariupola, który przeżył rosyjską niewolę i organizował akcje protestacyjne przeciwko działalności sieci. Zgodnie z materiałami NABU planowano również oblać go kwasem i pobić młotkami.

Jak oskarżeni z grupy U420 planowali chronić swój biznes

Na innych nagraniach członkowie organizacji omawiają przekupstwo wysokich urzędników, w szczególności ministra, którego w rozmowach nazywają „K”. Prawdopodobnie chodzi o ówczesnego szefa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Igora Klymenka. Według danych NABU „Meksykanin” prosił „Kryminalnego” o znalezienie sposobu na dogadanie się z ministrem, aby zapewnić niezakłóconą działalność sklepów.

Uczestnicy tego procederu rozważali również możliwość wywierania wpływu na parlament i ustawodawstwo. W szczególności omawiali opracowanie i uchwalenie projektów ustaw, które zalegalizowałyby marihuanę na Ukrainie.

Na jednym z nagrań Osipow opowiada o zamiarze spotkania się z przewodniczącym frakcji parlamentarnej w celu omówienia legalizacji produktów. W rozmowie wymienia nazwisko Arakhamii. Prawdopodobnie chodzi o przewodniczącego frakcji „Sługa Narodu” Dawida Arakhamię.

Według wersji śledztwa członkowie organizacji próbowali zapewnić ochronę swojej działalności poprzez przekupywanie urzędników i wywieranie wpływu na decyzje na szczeblu państwowym.

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Informację tę podało Narodowe Biuro Antykorupcyjne Ukrainy w środę, 4 listopada.

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