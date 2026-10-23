Przerwy w dostawie prądu w obwodzie kijowskim 23 października: harmonogram dla wszystkich grup

W piątek, 23 października 2026 r., w obwodzie kijowskim będą obowiązywały harmonogramy godzinowych przerw w dostawach energii elektrycznej. Przedsiębiorstwa energetyczne opublikowały harmonogram dla wszystkich grup odbiorców.

Odłączenia prądu będą odbywać się zgodnie z następującymi harmonogramami:

Grupa 1.1 — od 08:00 do 11:30 oraz od 18:00 do 22:00.

Grupa 1.2 — od 08:00 do 11:30 oraz od 18:00 do 22:00.

Grupa 2.1 — od 07:30 do 11:30 oraz od 18:00 do 22:00.

Kategoria 2.2 — od 07:30 do 11:30 oraz od 18:00 do 22:00.

Tura 3.1 — od 11:00 do 15:00.

Tura 3.2 — od 11:00 do 15:00.

Tura 4.1 — od 11:00 do 15:00 oraz od 21:30 do 24:00.

Kolejka 4.2 — od 11:00 do 15:00 oraz od 21:30 do 24:00.

Tura 5.1 — od 06:00 do 08:00 oraz od 14:30 do 18:30.

Kategoria 5.2 — od 06:00 do 08:00 oraz od 14:30 do 18:30.

Zmiana 6.1 — od 14:30 do 18:30.

Grupa 6.2 — od 14:30 do 18:30.

Aby dowiedzieć się o dokładnym czasie przerwy w dostawie energii elektrycznej pod konkretnym adresem, zaleca się konsumentom skorzystanie z oficjalnych serwisów dostawców energii.

Harmonogram można sprawdzić:

w chatbocie DTEK Kijowskie Sieci Elektryczne;

na oficjalnej stronie internetowej DTEK Kijowskie Sieci Elektryczne;

w aplikacji „Kijów Cyfrowy”;

na stronie internetowej YASNO;

w aplikacji YASNO Mobile.

Czas odłączenia zależy od kolejki, do której należy adres odbiorcy. Dlatego przed zaplanowaniem spraw warto sprawdzić aktualny harmonogram w odpowiednim serwisie.

Informację tę przekazuje DTEK.

23 października w niektórych obwodach Ukrainy będą obowiązywały przymusowe ograniczenia zużycia energii elektrycznej.

Według stanu na poranek 22 października, w wyniku rosyjskich ostrzałów odnotowano przerwy w dostawach energii elektrycznej do odbiorców w sześciu obwodach Ukrainy. W niektórych regionach obowiązują również harmonogramy godzinowych przerw w dostawach energii elektrycznej obejmujące do dwóch grup odbiorców.

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