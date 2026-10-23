+13° Kijów +6° Warszawa +10° Waszyngton
$ 45.14 € 50.61 zł 11.56
$ 45.14 € 50.61 zł 11.56
+13° Kijów +6° Warszawa +10° Waszyngton
Wiadomości Ukraina

Przerwy w dostawie prądu w obwodzie kijowskim 23 października: harmonogram dla wszystkich grup

UA NEWS 23 października 2026 09:17
Przerwy w dostawie prądu w obwodzie kijowskim 23 października: harmonogram dla wszystkich grup

W piątek, 23 października 2026 r., w obwodzie kijowskim będą obowiązywały harmonogramy godzinowych przerw w dostawach energii elektrycznej. Przedsiębiorstwa energetyczne opublikowały harmonogram dla wszystkich grup odbiorców.

Odłączenia prądu będą odbywać się zgodnie z następującymi harmonogramami:

  • Grupa 1.1 — od 08:00 do 11:30 oraz od 18:00 do 22:00.
  • Grupa 1.2 — od 08:00 do 11:30 oraz od 18:00 do 22:00.
  • Grupa 2.1 — od 07:30 do 11:30 oraz od 18:00 do 22:00.
  • Kategoria 2.2 — od 07:30 do 11:30 oraz od 18:00 do 22:00.
  • Tura 3.1 — od 11:00 do 15:00.
  • Tura 3.2 — od 11:00 do 15:00.
  • Tura 4.1 — od 11:00 do 15:00 oraz od 21:30 do 24:00.
  • Kolejka 4.2 — od 11:00 do 15:00 oraz od 21:30 do 24:00.
  • Tura 5.1 — od 06:00 do 08:00 oraz od 14:30 do 18:30.
  • Kategoria 5.2 — od 06:00 do 08:00 oraz od 14:30 do 18:30.
  • Zmiana 6.1 — od 14:30 do 18:30.
  • Grupa 6.2 — od 14:30 do 18:30.

Aby dowiedzieć się o dokładnym czasie przerwy w dostawie energii elektrycznej pod konkretnym adresem, zaleca się konsumentom skorzystanie z oficjalnych serwisów dostawców energii.

image
image

Harmonogram można sprawdzić:

  • w chatbocie DTEK Kijowskie Sieci Elektryczne;
  • na oficjalnej stronie internetowej DTEK Kijowskie Sieci Elektryczne;
  • w aplikacji „Kijów Cyfrowy”;
  • na stronie internetowej YASNO;
  • w aplikacji YASNO Mobile.

Czas odłączenia zależy od kolejki, do której należy adres odbiorcy. Dlatego przed zaplanowaniem spraw warto sprawdzić aktualny harmonogram w odpowiednim serwisie.

Informację tę przekazuje DTEK.

23 października w niektórych obwodach Ukrainy będą obowiązywały przymusowe ograniczenia zużycia energii elektrycznej.

Według stanu na poranek 22 października, w wyniku rosyjskich ostrzałów odnotowano przerwy w dostawach energii elektrycznej do odbiorców w sześciu obwodach Ukrainy. W niektórych regionach obowiązują również harmonogramy godzinowych przerw w dostawach energii elektrycznej obejmujące do dwóch grup odbiorców.

Czytaj nas na
Pobierz naszą aplikację