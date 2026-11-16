Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odznaczył dziennikarza i prezentera telewizyjnego Mykołę Weresnia Orderem „Za Zasługi” III stopnia. Państwowe odznaczenie przyznano za znaczący osobisty wkład w rozwój branży medialnej na Ukrainie.

Zgodnie z dokumentem, odznaczenia państwowe przyznano za znaczący osobisty wkład w rozwój branży medialnej na Ukrainie, wysoki profesjonalizm, aktywne postawy obywatelskie oraz ochronę interesów narodowych Ukrainy w sferze mediów.

Mykoła Weresnia (Mykoła Sytnik) został odznaczony Orderem „Za Zasługi” III stopnia. Takie samo odznaczenie otrzymali: dyrektor generalny kanału telewizyjnego „1+1” Andrij Malczewski, fotograf Ołeksandr Masłow, dyrektor generalny agencji reklamowej Ocean Media Plus Andrij Partika, korespondent wojenny Jegor Romachło, redaktor naczelny United24 Media Jewgienij Sławny, a także inni przedstawiciele mediów.

Osobno prezydent odznaczył dziennikarki i pracownice mediów Orderem Księżnej Olgi III stopnia. Wśród nich znalazły się: dziennikarka Radio NV Julia Zabelina oraz prezenterka radiowa i dyrektorka programowa Radia „Piątek” Anna Swirydowicz (Anna Swiridowa).

Odznaczeniem tym uhonorowano również dziennikarkę i prezenterkę Radia Społecznego Anastazję Bagalikę, dyrektor generalną przedsiębiorstwa państwowego „Multimedialna platforma nadawania zagranicznego Ukrainy” Julię Bin, dziennikarka Larisa Wołoszyna, producentka Radia Kultura Iryna Korniienko, ekspertka ds. marketingu strategicznego Olena Martynowa oraz korespondentka „Suspilne Dnipro” Olesia Prychodko.

Ponadto Zełenski nadał honorowy tytuł „Zasłużonego Działacza Sztuki Ukrainy” Natalii Grabczenko, redaktor naczelnej Głównej Redakcji Transmisji na Żywo Radia Kultura.

Odpowiedni dekret nr 1120/2026 głowa państwa podpisała 16 listopada z okazji Dnia Pracowników Radia, Telewizji i Łączności.

Przypomnijmy, że Zełenski odznaczył piosenkarkę i wolontariuszkę Daszę Astafjewą Orderem Księżnej Olgi.

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