Wygowski obiecał zwolnić dwóch policjantów, którzy figurują w sprawie Kartaginy

Dwóch funkcjonariuszy Policji Narodowej, którzy figurują w sprawie „Kartagina”, zostanie pociągniętych do odpowiedzialności karnej. Według słów Wyhivskiego, w najbliższym czasie zostaną oni również zwolnieni ze służb porządkowych.

„W sprawie wydarzeń i operacji »Kartagina«. Do odpowiedzialności karnej pociągnięto dwóch funkcjonariuszy Policji Narodowej: zastępcę szefa Departamentu Śledztw Strategicznych oraz funkcjonariusza Głównego Zarządu Policji Narodowej w obwodzie kijowskim” – powiedział.

Wygivski zaznaczył, że ministerstwo dowiedziało się o odpowiednich działaniach procesowych, gdy rozpoczęły się one rano, a osoby zamieszane w sprawę zostały odsunięte od pełnienia obowiązków służbowych jeszcze przed opublikowaniem materiału.

„Obecnie toczy się dochodzenie służbowe. W najbliższym czasie zostaną oni zwolnieni” – podkreślił minister.

Oświadczył to minister spraw wewnętrznych Ukrainy Iwan Wyhivskyi w Radzie Najwyższej podczas godziny pytań do rządu.

Operacja „Kartagina” – zdemaskowano ugrupowanie, do którego wciągnięto funkcjonariuszy organów ścigania.

Przypomnijmy, że kierowca Kropivy wyszedł z aresztu tymczasowego po wpłaceniu kaucji w wysokości 3 mln hrywien w sprawie „Kartagina”.

Prokurator SAP zaprzeczył, jakoby Kropiwa przebywał na delegacji we Lwowie.

Prokurator Kropiwa, objęty dochodzeniem NABU, w wieku 42 lat uzyskał na drodze sądowej emeryturę w wysokości 300 tysięcy.

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