Wygowski obiecał zwolnić dwóch policjantów, którzy figurują w sprawie Kartaginy
Dwóch funkcjonariuszy Policji Narodowej, którzy figurują w sprawie „Kartagina”, zostanie pociągniętych do odpowiedzialności karnej. Według słów Wyhivskiego, w najbliższym czasie zostaną oni również zwolnieni ze służb porządkowych.
„W sprawie wydarzeń i operacji »Kartagina«. Do odpowiedzialności karnej pociągnięto dwóch funkcjonariuszy Policji Narodowej: zastępcę szefa Departamentu Śledztw Strategicznych oraz funkcjonariusza Głównego Zarządu Policji Narodowej w obwodzie kijowskim” – powiedział.
Wygivski zaznaczył, że ministerstwo dowiedziało się o odpowiednich działaniach procesowych, gdy rozpoczęły się one rano, a osoby zamieszane w sprawę zostały odsunięte od pełnienia obowiązków służbowych jeszcze przed opublikowaniem materiału.
„Obecnie toczy się dochodzenie służbowe. W najbliższym czasie zostaną oni zwolnieni” – podkreślił minister.
Oświadczył to minister spraw wewnętrznych Ukrainy Iwan Wyhivskyi w Radzie Najwyższej podczas godziny pytań do rządu.
Operacja „Kartagina” – zdemaskowano ugrupowanie, do którego wciągnięto funkcjonariuszy organów ścigania.
Przypomnijmy, że kierowca Kropivy wyszedł z aresztu tymczasowego po wpłaceniu kaucji w wysokości 3 mln hrywien w sprawie „Kartagina”.
Prokurator SAP zaprzeczył, jakoby Kropiwa przebywał na delegacji we Lwowie.
Prokurator Kropiwa, objęty dochodzeniem NABU, w wieku 42 lat uzyskał na drodze sądowej emeryturę w wysokości 300 tysięcy.