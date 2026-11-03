Szef Narodowej Policji Ukrainy Iwan Wyhivskyi oświadczył, że konflikt w Pietropawłowskiej Borszczagowce rozpoczął się z powodu działań kobiety, którą nazwał pseudolekarką. Według niego informacje o rzekomej „katowni” i nielegalnym przetrzymywaniu żołnierzy są niezgodne z prawdą.

Wygivski zaznaczył, że wokół tych wydarzeń rozpowszechniano manipulacje i fałszywe informacje. Obecnie organy ścigania ustalają wszystkich osób zamieszanych w konflikt, a Państwowe Biuro Śledcze ma dokonać prawnej oceny ich działań.

Jak powiedział, wokół tej sytuacji pojawiło się wiele manipulacji i fałszywych informacji, które były skierowane przede wszystkim przeciwko oddziałowi Gwardii Narodowej.

„Tło tej sytuacji to inscenizacja. Zaczęło się od tego, że przyjechała ta pseudomedyczka samochodem oznakowanym jako pojazd pomocy medycznej, z naszywkami pomocy medycznej. Rzekomo w celu udzielenia pomocy osobom przetrzymywanym nielegalnie” – zauważył.

Budynek ten, jak zauważył Wyhivskyi, został legalnie wynajęty przez Gwardię Narodową.

„Ta kobieta prowadziła transmisję na żywo w emocjonalnym tonie. Po tym, jak wiele osób to obejrzało, zaczęli się tam gromadzić ludzie. W rzeczywistości manipulowała sytuacją, przedstawiając ją w zupełnie innym świetle” – dodał szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Obecnie organy ścigania ustalają tożsamość osób, które tam przebywały, oraz skąd przybyły. Wszyscy zostaną poddani ocenie prawnej.

Następnie dowódca Gwardii Narodowej pokazał, w jakich warunkach przetrzymywano te osoby, a później zapewniono im możliwość przewiezienia do szpitala w celu uzyskania pomocy medycznej, choć była ona również udzielana na miejscu.

„Cztery osoby – dwóch żołnierzy, którzy powrócili po operacji specjalnej, oraz dwóch zmobilizowanych, którzy czekali na wysłanie na linię frontu. Następnie tłum uznał, że to za mało, i zażądał uwolnienia kolejnych 17 osób przebywających w budynku, a byli to również żołnierze Gwardii Narodowej, którzy przygotowywali się do wysłania na linię frontu” – kontynuował Wyhivskyi.

Następnie podjęto decyzję o opuszczeniu budynku, ponieważ został on zidentyfikowany jako obiekt, który mógł stać się celem ataku sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej.

Dlatego postanowiono wywieźć ludzi autobusem. Osoby te dobrowolnie wsiadły do autobusu, ale kiedy ten ruszył, zaczęto mu przeszkadzać.

„Twierdzenia, że to sala tortur, że ktoś zginął, były fałszywymi informacjami rozpowszechnianymi przez tę kobietę. Ocenę prawną tych wydarzeń przeprowadzi Państwowe Biuro Śledcze (DBR). Kierownictwo Gwardii Narodowej prowadzi dochodzenie służbowe; ocena zostanie dokonana właśnie w odniesieniu do tych osób, które rzekomo były tam nielegalnie przetrzymywane” – powiedział.

Wygivski podkreślił, że Rosja prowadzi wojnę hybrydową.

„Działaliśmy z maksymalną tolerancją i rozwagą, aby nie dopuścić do ofiar śmiertelnych i rannych. Dlatego ten konflikt zakończył się na tym etapie” – kontynuował szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Kierowca karetki oraz kobieta zostali zatrzymani. Obecnie toczy się szereg postępowań w tej sprawie.



Poinformował o tym minister spraw wewnętrznych Iwan Wyhivskyi.

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