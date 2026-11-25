W obwodzie winnickim trzech żołnierzy z Tulczyńskiego Rejonowego Centrum Terytorialnego ds. Rekrutacji i Wsparcia Społecznego zatrzymało samochód cywilny, w którym znajdowała się kobieta w ciąży, i użyło gazu pieprzowego, nie mając do tego odpowiednich uprawnień. Szef obwodowego Centrum uznał, że żołnierze nie mieli prawa zatrzymywać tego pojazdu.

Wobec dwóch uczestników zdarzenia zastosowano już środki zapobiegawcze. Okoliczności zdarzenia omówiono podczas posiedzenia tymczasowej komisji śledczej Rady Najwyższej.

Do zdarzenia doszło 14 listopada około godziny 21:00–22:00. Szef obwodowego Centrum Kontroli Ruchu w Winnicy oraz Służby Specjalnej potwierdził, że żołnierze zablokowali drogę cywilnemu samochodowi, powodując sytuację zagrożenia na drodze. Według jego słów chcieli ustalić, dlaczego samochód jechał za nimi.

Jednocześnie żołnierze nie mieli informacji o tym, że kierowca jest poszukiwany, i nie sprawdzili jego dokumentów wojskowych.

Na pytanie, czy pracownicy Centrum Kontroli Ruchu mieli uprawnienia do zatrzymania samochodu w takich okolicznościach, szef regionalnego Centrum Kontroli Ruchu odpowiedział: „Nie mają takich uprawnień”.

Potwierdził również, że w momencie zdarzenia żołnierze nie pełnili obowiązków służbowych. Jechali do Winnicy, gdzie następnego ranka mieli rozpocząć wspólne z policją działania informacyjne.

Podczas posiedzenia komisji śledczej podano również nazwiska żołnierzy, którzy brali udział w zdarzeniu:

starszy porucznik Jarosław Jurczuk;

porucznik Ihor Mesk;

starszy szeregowy Oleg Nowikow.

Według szefa obwodowej komisji śledczej jedynie Jurczeko posiada status uczestnika działań bojowych.

Szef regionalnego Centrum Operacyjnego potwierdził, że to właśnie żołnierze jako pierwsi użyli gazowego sprayu. Wyjaśnił, że spraye pieprzowe są dostępne w swobodnej sprzedaży i mogą być wykorzystywane przez obywateli do samoobrony. Jednocześnie urzędnik przyznał, że w tym przypadku nie istniało żadne zagrożenie dla żołnierza.

W cywilnym samochodzie znajdowała się kobieta w ciąży. Na pytanie, czy żołnierze udzielili jej pomocy po użyciu gazowego sprayu, szef regionalnego Centrum Operacyjnego odpowiedział: „O ile mi wiadomo, nie”.

Podczas posiedzenia komisji poruszono również kwestię prawdopodobnego przebywania jednego z żołnierzy w stanie odurzenia narkotykowego. „Nie znam tego faktu, nie jestem w stanie się wypowiedzieć” – odpowiedział szef regionalnego Centrum Operacyjnego.

Jak zaznaczono podczas posiedzenia komisji śledczej, po konflikcie żołnierze opuścili miejsce zdarzenia, uszkadzając drzwi samochodu cywilnego.

Obecnie jeden z żołnierzy został zatrzymany, a drugi wyszedł za kaucją w wysokości 166 tys. hrywien.

Okręgowa Komisja Śledcza w Winnicy oraz służby specjalne prowadzą dochodzenie służbowe. Wydział śledczy policji obwodowej prowadzi postępowanie karne na podstawie części 4 art. 296 Kodeksu karnego Ukrainy (chuligaństwo). Parlamentarna Tymczasowa Komisja Śledcza oczekuje na wyniki dochodzenia służbowego i nadal monitoruje sytuację.

Informacje te ujawniono podczas posiedzenia parlamentarnej Tymczasowej Komisji Śledczej, jak donosi korespondent „Glavkoma” z miejsca zdarzenia.

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W obwodzie odeskim funkcjonariusze organów ścigania zatrzymali grupę pracowników rejonowego Centrum Mobilizacyjnego oraz ich wspólników, których podejrzewa się o porwania, bezprawne przetrzymywanie i torturowanie mężczyzn w celu sztucznego „wykonania planów” mobilizacyjnych.

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