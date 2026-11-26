W ramach programu „Zimowa rekrutacja” żołnierze, weterani oraz osoby uwolnione z rosyjskiej niewoli mogą otrzymać dotację na kursy przygotowawcze do rekrutacji w 2027 roku.

Szkolenie potrwa od 3 do 6 miesięcy i będzie odbywać się w trybie stacjonarnym lub zdalnym.

Przygotowanie obejmuje zajęcia z języka ukraińskiego, matematyki, historii Ukrainy oraz jednego przedmiotu do wyboru — co najmniej 90 godzin na każdy przedmiot.

Przewidziano również dodatek na zakwaterowanie w akademiku w wysokości do 800 UAH miesięcznie oraz wypłatę 3 328 UAH dla uczestników, którzy nie otrzymują innych świadczeń budżetowych.

Po ukończeniu kursów i pomyślnym zdaniu egzaminów końcowych można uzyskać 15 dodatkowych punktów do wyniku konkursowego podczas rekrutacji na ten sam uniwersytet na kierunek studiów objęty wsparciem państwowym.

Źródło: Ministerstwo Obrony Ukrainy

Ministerstwo Obrony Ukrainy rozszerzyło możliwości uzyskania wykształcenia wojskowego: podniosło górną granicę wieku przyjęć na szereg kursów i programów magisterskich, a także zniosło obowiązkowe badania lekarskie dla niektórych kategorii żołnierzy podczas rekrutacji na studia.

W związku z regularnymi alarmami powietrznymi i rosyjskimi atakami Ministerstwo Edukacji i Nauki zwróciło się do ukraińskich uniwersytetów z przypomnieniem o zasadach funkcjonowania w warunkach wojny.

Szereg czołowych uniwersytetów w Kijowie zmienił formę nauczania po masowych rosyjskich atakach na stolicę. Część uczelni wyższych tymczasowo przeszła na tryb zdalny, podczas gdy inne dostosowały model mieszany, stawiając na pierwszym miejscu bezpieczeństwo studentów i wykładowców.

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