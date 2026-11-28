Biuro rzecznika praw żołnierzy zbadało problem długotrwałego przebywania ukraińskich żołnierzy na pozycjach.

Z wyników badania wynika, że u większości ankietowanych oznaki wyczerpania zaczynają się pojawiać już w ciągu pierwszego miesiąca, a długotrwały pobyt bez rotacji znacznie pogarsza stan fizyczny i psychiczny.

Według danych Biura najdłuższy odnotowany okres przebywania na stanowisku wyniósł 460 dni, a średni czas trwania, o którym mowa w skargach, – 115 dni. Skargi dotyczyły żołnierzy ze 130 jednostek wojskowych. Jednocześnie rzeczywista liczba osób borykających się z tym problemem może być znacznie większa.

W ramach badania przeprowadzono ankietę wśród ponad 1600 żołnierzy, którzy przez długi czas przebywali na pozycjach, a także wśród 174 dowódców. Ponadto przeprowadzono 34 pogłębione wywiady z dowódcami, sierżantami i żołnierzami.

Wyniki wykazały, że 60% żołnierzy odczuwało objawy wyczerpania już w 30. dniu, a 8 na 10 – znaczne wyczerpanie w 60. dniu. 10% ankietowanych zgłosiło myśli o samookaleczeniu lub samobójstwie. Kolejne 25% nie było w stanie w pełni zregenerować się po długotrwałym przebywaniu na pozycjach, a wśród osób, które przebywały tam ponad 180 dni, odsetek ten wynosił prawie połowę.

Najsilniejszym czynnikiem stresującym okazał się brak wody — jej krytyczny lub silny wpływ odnotowało 83% respondentów. Zakłócenia logistyczne jako znaczący czynnik stresujący wskazało 76% respondentów. Negatywny wpływ mają również śmierć towarzyszy broni, przebywanie na pozycji w samotności, niemożność opuszczenia schronienia, niepewność co do otaczającej sytuacji oraz brak jasno określonych terminów rotacji.

Na podstawie wyników badania Biuro wojskowego rzecznika praw obywatelskich proponuje wzmocnienie przygotowania medycznego i taktycznego żołnierzy, wprowadzenie jednolitego systemu oceny stanu pozycji według szeregu kryteriów, a także przegląd mechanizmów regeneracji po długotrwałym przebywaniu w warunkach bojowych. W szczególności proponuje się uwzględnienie nie tylko czasu trwania pobytu, ale także warunków służby i skutków, jakie odczuł żołnierz.

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