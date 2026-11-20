Żołnierz przez trzy lata nie stawiał się na służbie i handlował warzywami: DBR zakończyło dochodzenie
DBR zakończyło dochodzenie przedprocesowe w sprawie żołnierza, który przez ponad trzy lata uchylał się od służby, a zamiast powrócić do jednostki zajmował się sprzedażą warzyw.
W lutym 2023 roku, po odniesieniu ran, mężczyzna przechodził leczenie, a następnie otrzymał urlop. W marcu miał powrócić do jednostki wojskowej w obwodzie donieckim, jednak informował dowództwo o rzekomym przedłużeniu leczenia.
W lipcu 2023 roku zaprzestał udawania leczenia, ale do służby tak i nie powrócił. Zamiast tego wraz z żoną kontynuował rodzinną działalność polegającą na sprzedaży warzyw.
Jednocześnie przez sześć miesięcy żołnierz otrzymywał wynagrodzenie. Według szacunków śledczych straty poniesione przez państwo wynoszą prawie pół miliona hrywien.
Źródło: Państwowe Biuro Śledcze.
W obwodzie poltawskim mężczyzna został zmobilizowany pomimo przebytego udaru mózgu i występowania chorób przewlekłych. Po interwencji Biura Rzecznika Praw Obywatelskich Państwowe Biuro Śledcze wszczęło dochodzenie przedprocesowe w sprawie działań urzędników terytorialnego centrum rekrutacji i wsparcia społecznego.
W Czerniowcach postawiono zarzuty urzędnikom TCC, którzy zatrzymali mężczyznę z liczną rodziną, któremu przysługiwało odroczenie służby — poinformował Lubinec.
Lubinec oświadczył, że łapówka za zwolnienie z TCC może sięgać 20 tysięcy dolarów.