DBR zakończyło dochodzenie przedprocesowe w sprawie żołnierza, który przez ponad trzy lata uchylał się od służby, a zamiast powrócić do jednostki zajmował się sprzedażą warzyw.

W lutym 2023 roku, po odniesieniu ran, mężczyzna przechodził leczenie, a następnie otrzymał urlop. W marcu miał powrócić do jednostki wojskowej w obwodzie donieckim, jednak informował dowództwo o rzekomym przedłużeniu leczenia.

W lipcu 2023 roku zaprzestał udawania leczenia, ale do służby tak i nie powrócił. Zamiast tego wraz z żoną kontynuował rodzinną działalność polegającą na sprzedaży warzyw.

Jednocześnie przez sześć miesięcy żołnierz otrzymywał wynagrodzenie. Według szacunków śledczych straty poniesione przez państwo wynoszą prawie pół miliona hrywien.

Źródło: Państwowe Biuro Śledcze.