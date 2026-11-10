Żołnierz z obwodu lwowskiego wywalczył w sądzie zwolnienie ze służby, aby móc opiekować się matką

Lwowski Okręgowy Sąd Administracyjny stanął po stronie żołnierza, któremu bezprawnie odmówiono zwolnienia ze służby z przyczyn rodzinnych. Mężczyzna wnioskował o zwolnienie, aby móc opiekować się matką, która posiada drugą grupę inwalidztwa i wymaga pomocy z zewnątrz.

Sąd uznał odmowę jednostki wojskowej za niezgodną z prawem i zobowiązał dowództwo do zwolnienia powoda ze służby wojskowej.

Jak wskazano w orzeczeniu opublikowanym w rejestrze sądowym w listopadzie 2026 roku, do sądu zwrócił się żołnierz, którego matka posiada drugą grupę inwalidztwa i wymaga opieki. Jednostka wojskowa odmówiła mężczyźnie zwolnienia ze służby, w związku z czym zwrócił się on do sądu.

Przedstawiciel jednostki wojskowej złożył odpowiedź na pozew, w której wskazał, że żołnierzowi odmówiono uwzględnienia wniosku, ponieważ jego matka ma jeszcze dwoje wnucząt. Sprawę rozpatrzyła sędzia Zoryana Lun, która przeanalizowała wszystkie materiały i argumenty.

Z akt sprawy wynika, że matka powoda, która posiada drugą grupę inwalidztwa, ma jeszcze jednego syna, również żołnierza, oraz dwoje wnucząt. Jeden z wnuków posiada drugą grupę inwalidztwa, a wnuczka jest bezrobotna, opiekuje się dwójką małych dzieci i mieszka osobno od matki w obwodzie kijowskim.

„Sam fakt posiadania przez matkę powoda krewnych drugiego stopnia pokrewieństwa, takich jak wnuki, nie zalicza jej automatycznie do członków rodziny matki powoda w rozumieniu art. 3 ust. 2 Kodeksu Rodzinnego Ukrainy, ponieważ nie mieszka ona z nią i nie jest z nią związana wspólnym gospodarstwem domowym. W związku z tym pozwany nie udowodnił, że matka powoda ma innych członków rodziny pierwszego lub drugiego stopnia pokrewieństwa, którzy mogliby opiekować się nią jako osobą niepełnosprawną II grupy. Biorąc pod uwagę powyższe, sąd doszedł do wniosku, że odmowa pozwanego dotycząca zwolnienia powoda ze służby wojskowej była niezgodna z prawem i naruszyła prawo powoda” – stwierdzono w orzeczeniu sądu.

Sędzia uznała za niezgodną z prawem decyzję jednostki wojskowej o odmowie uwzględnienia wniosku powoda, a także zobowiązała pozwanego do zwolnienia go ze służby. Od wyroku sądu przysługuje jeszcze odwołanie.

Przypomnijmy, że generał Aleksander Tarnawski został zwolniony ze służby wojskowej i przeniesiony do rezerwy.

Na Ukrainie postawiono zarzuty byłemu wojskowemu, który przeszedł na stronę Rosji i został generałem dywizji.





Czytaj nas na