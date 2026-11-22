Inżynierowie wojskowi i elektrycy zostaną zaangażowani w pilną odbudowę infrastruktury energetycznej po rosyjskich atakach – poinformował w niedzielę, 22 listopada 2026 r., premier Serhij Korecki po zakończeniu spotkania z ministrami odpowiedzialnymi za tę dziedzinę, przedstawicielami Kancelarii Prezydenta, szefami administracji obwodowych i miejskich oraz przedstawicielami branży energetycznej.

Według szefa rządu, na polecenie prezydenta rozważono zaangażowanie w prace remontowe Państwowej Specjalnej Służby Transportowej, podlegającej Ministerstwu Obrony. Premier zaznaczył, że cywilne służby komunalne nie zawsze są w stanie sprawnie działać w warunkach bojowych i nie dysponują niezbędną techniką specjalistyczną, podczas gdy oddziały Państwowej Specjalnej Służby Transportu mają już odpowiednie doświadczenie, zwłaszcza w regionach przyfrontowych.

Ponadto Ministerstwo Obrony wraz z Siłami Zbrojnymi Ukrainy ma wyłonić spośród żołnierzy wykwalifikowanych inżynierów i elektryków, zaktualizować listy i zgodnie z zasadą regionalną skierować tych specjalistów do rezerwy Państwowej Służby Ratowniczej w celu ich zaangażowania w razie potrzeby oraz przyspieszenia prac awaryjno-naprawczych po ostrzałach.

Źródło: premier Ukrainy Serhij Korecki.

Ministerstwo Transformacji Cyfrowej we współpracy z Ministerstwem Rozwoju Społeczności i Terytoriów przygotowuje do uruchomienia jednolitą platformę cyfrową, za pośrednictwem której obywatele będą mogli zgłaszać brak podstawowych usług komunalnych — energii elektrycznej, ogrzewania i zaopatrzenia w wodę. Informację tę przekazał w niedzielę, 22 listopada 2026 r., premier Serhij Korecki.

Większa część Odessy ma już dostęp do wody po rozległej przerwie w dostawach prądu spowodowanej rosyjskimi atakami na infrastrukturę energetyczną. Jednocześnie w części miasta nadal brakuje wody i ogrzewania. Służby komunalne zorganizowały dostawy wody, w mieście działają również punkty poboru wody oraz około 300 punktów pomocy kryzysowej.

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