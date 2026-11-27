Żołnierzom zaleca się, aby do końca roku sprawdzili aktualność swoich danych osobowych i dokumentów w swoich jednostkach wojskowych.

Błędy lub nieaktualne informacje mogą powodować problemy z wypłatami, urlopami, leczeniem oraz uzyskaniem świadczeń socjalnych.

W szczególności w Kijowskim Okręgowym Centrum Rekrutacji i Służby Wojskowej wymieniono sześć kwestii, na które warto zwrócić uwagę:

Stan cywilny: należy zgłosić zawarcie małżeństwa, rozwód, zmianę nazwiska lub narodziny dziecka oraz przekazać odpowiednie dokumenty do działu kadr.

Dane bankowe: należy sprawdzić aktualność numeru IBAN, zwłaszcza po zmianie banku lub otwarciu nowego konta.

Dokumenty medyczne: należy przechowywać wypisy, orzeczenia komisji lekarskiej, wyniki badań, dokumenty dotyczące ran, urazów, chorób oraz zalecenia dotyczące rehabilitacji.

Dokumenty dotyczące urlopu: należy sprawdzić, czy istnieje rozkaz dowódcy, poprawność dat i długości urlopu, a także dokumenty dotyczące wyjazdu i powrotu. W przypadku planowania wyjazdu za granicę należy osobno zweryfikować zasady przekraczania granicy państwowej.

Osobiste dyspozycje dotyczące wypłat: należy sprawdzić lub sporządzić dokument, w którym określa się osoby uprawnione do otrzymywania części wynagrodzenia w przypadku wzięcia do niewoli lub zaginięcia bez śladu, a także osoby uprawnione do otrzymania jednorazowej pomocy w przypadku śmierci.

Elektroniczny dokument wojskowy: należy sprawdzić w aplikacji „Armia+”, czy dokument jest dostępny i czy dane są prawidłowo wyświetlane. W przypadku błędów należy zwrócić się o ich poprawienie.

Ponadto żołnierzom zaleca się przechowywanie kopii wszystkich ważnych dokumentów, w szczególności zaświadczeń lekarskich, dokumentów rodzinnych, orzeczeń sądowych oraz potwierdzeń uprawnień do ulg. Podczas składania dokumentów w jednostce wojskowej warto zachować dowody ich przekazania, aby w razie potrzeby potwierdzić fakt złożenia wniosku.

Źródło: Obwodowy Komitet Koordynacyjny w Kijowie oraz SP.

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