Przewodniczący Rady Obrony Krywego Rogu Ołeksandr Wilkul oświadczył, że decyzja o zamknięciu największego przedsiębiorstwa metalurgicznego na Ukrainie – „ArcelorMittal Krywy Róg” – została podjęta z przyczyn ekonomicznych, a nie z powodu rosyjskich ostrzałów.

Wilkul zaznaczył, że kombinat zapewnia około 30% budżetu miasta i oskarżył firmę o wykorzystanie ataków rakietowych jako pretekstu do zamknięcia zakładu. „W Ukrainie nigdzie nie jest bezpiecznie. W rzeczywistości robią to z powodów ekonomicznych” – powiedział.

Dyrektor generalny przedsiębiorstwa Mauro Longobardo wyjaśnił dziennikarzom, że decyzja została podjęta we wrześniu po atakach, które uszkodziły dwa ostatnie działające piece wielkopiecowe. Według niego proces wyłączania potrwa do grudnia. Aby utrzymać zakład w stanie gotowości operacyjnej, pozostanie w nim około 1,5 tysiąca pracowników, a pozostałe 14,5 tysiąca zostanie odesłanych do domów z zachowaniem miejsca pracy i wypłatą dwóch trzecich wynagrodzenia.

Lombardo podkreślił, że firma nie planuje wycofać się z Ukrainy. Jednocześnie przyznał, że nawet po zakończeniu wojny los kombinatu pozostanie niepewny, ponieważ przywrócenie działalności po roku przestoju będzie wymagało znacznych inwestycji, a część wykwalifikowanej kadry może znaleźć inną pracę.

O tym powiedział Wilkul w komentarzu dla „Financial Times”.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że premier Indii Narendra Modi powinien zareagować na rosyjskie ataki rakietowe na kombinat metalurgiczny „ArcelorMittal Krywyj Róg”. W wyniku ataków zakład został zmuszony do wstrzymania pracy.

Wieczorem 20 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły atak dwoma rakietami balistycznymi na Krywyj Rog. Pociski uderzyły w parking przy popularnej restauracji w centrum miasta. Ranę odniosło 20 osób, w tym troje dzieci, a podczas akcji ratowniczej Rosjanie ponownie zaatakowali miasto za pomocą dronów rakietowych.

W nocy z 19 na 20 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły masowany atak na Krywyj Róg przy użyciu dronów z silnikiem odrzutowym. W wyniku uderzeń infrastruktura została poważnie uszkodzona, w szczególności stacja benzynowa, a część miasta pozostała bez zasilania elektrycznego. Nie odnotowano ofiar śmiertelnych ani rannych.

Wieczorem 10 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły masowany atak dronami na obiekty infrastruktury krytycznej w Krywym Rogu. W wyniku uderzeń część miasta pozostała bez zasilania elektrycznego, a szpitale i stacje pomp wodociągowe zostały przełączone na zasilanie z generatorów. Nie odnotowano ofiar śmiertelnych ani rannych.

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